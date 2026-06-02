Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Suma oferită: “E o ţintă accesibilă”

Darius Olaru (28 de ani) poate pleca de la FCSB, în această vară. Lille, echipă din Ligue 1, este interesată de căpitanul roş-albaştrilor.
În cursa pentru transferul lui Darius Olaru se află şi belgienii de la Genk. Totodată, Gigi Becali a dezvăluit recent că şi o formaţie din Arabia Saudită a făcut ofertă pentru a obţine semnătura internaţionalului român.
Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB
Conform presei din Franţa, Lille îl consideră pe Darius Olaru ca fiind “o ţintă accesibilă”. Formaţia din Ligue 1 e dispusă să ofere suma de cinci milioane de euro, sumă cerută de Gigi Becali.
Lille a încheiat sezonul pe locul trei, care asigură prezenţa în grupa principală de Champions League. Francezii notează că acest fapt ar putea cântări decisiv în privinţa transferului lui Olaru în Ligue 1, în această vară.
“Profilul lui Darius Olaru se potrivește nevoilor clubului LOSC Lille. Totuși, LOSC va avea parte de o concurență serioasă. Și KRC Genk urmărește situația jucătorului român.
Evaluat la cinci milioane de euro, Olaru rămâne o țintă accesibilă din punct de vedere financiar. Acest preț ar putea declanșa o luptă între mai multe cluburi interesate de transferul său. Lille are însă un avantaj important.
Participarea în viitoarea ediție a UEFA Champions League ar putea face diferența. Următoarele săptămâni vor fi decisive în această privință. Darius Olaru ar putea deveni rapid una dintre principalele priorități ale lui Lille pe piața transferurilor”, au notat cei de la les-transferts.com.
Darius Olaru se află la FCSB din 2020, de când a venit de la Gaz Metan Mediaș pe 600.000 de euro. În acest sezon, a adunat 51 de meciuri, 15 goluri și opt pase decisive.
