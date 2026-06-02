Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Suma oferită: “E o ţintă accesibilă”

Darius Olaru (28 de ani) poate pleca de la FCSB, în această vară. Lille, echipă din Ligue 1, este interesată de căpitanul roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cursa pentru transferul lui Darius Olaru se află şi belgienii de la Genk. Totodată, Gigi Becali a dezvăluit recent că şi o formaţie din Arabia Saudită a făcut ofertă pentru a obţine semnătura internaţionalului român.

Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB

Conform presei din Franţa, Lille îl consideră pe Darius Olaru ca fiind “o ţintă accesibilă”. Formaţia din Ligue 1 e dispusă să ofere suma de cinci milioane de euro, sumă cerută de Gigi Becali.

Lille a încheiat sezonul pe locul trei, care asigură prezenţa în grupa principală de Champions League. Francezii notează că acest fapt ar putea cântări decisiv în privinţa transferului lui Olaru în Ligue 1, în această vară.

“Profilul lui Darius Olaru se potrivește nevoilor clubului LOSC Lille. Totuși, LOSC va avea parte de o concurență serioasă. Și KRC Genk urmărește situația jucătorului român.