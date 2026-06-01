E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”

E oficial! Andrei Coubiș e jucătorul lui U Cluj pentru încă trei ani. Împrumutat în iarnă, Coubiș s-a impus rapid sub comanda lui Cristiano Bergodi. În momentul în care a fost adus de la Sampdoria, în contract a fost trecută o clauză de transfer definitiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

U Cluj a decis să o actizeze, iar în schimbul a 125.000 de euro jucătorul a devenit oficial al ardelenilor.

„E clar că Andrei Coubiș e un jucător cu potențial foarte mare. Au fost cluburi care au venit și l-au vizionat la meciuri live. Pentru el, ca dezvoltare, pentru noi, ca și club, cred că mai e nevoie să rămână cel puțin încă un an.

Avem contract cu el, a intrat în vigoare. El a fost împrumut, am activat clauza de achiziție a lui de la Sampdoria. Din această vară, e al nostru. Nu e o sumă mare, e undeva la 125.000 de euro.

S-a activat clauza, termenul de plată e finalul lunii iulie. Așa era în contract. Nu s-a plătit încă. S-a emis factura din partea celor de la Sampdoria, noi o vom plăti.