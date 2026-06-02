Joacă primul meci la națională după mai bine de un an și jumătate! Gică Hagi l-a introdus titular în Georgia – România

Daniel Işvanca Publicat: 2 iunie 2026, 18:48

Convocat de Gică Hagi în premieră, Florinel Coman va fi responsabilul cu golurile în partida dintre Georgia și România, joc transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Fotbalistul celor de la Al-Gharafa are mai bine de un an și jumătate de la ultimul meci jucat în tricoul echipei naționale, la începutul mandatului lui Mircea Lucescu.

Florinel Coman, primul meci la națională din noiembrie 2024

Format de Gică Hagi la academia Viitorul, Florinel Coman a primit o șansă nesperată din partea actualului selecționer al naționalei României. Fotbalistul celor de la Al-Gharafa a prins lotul pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor.

Deși nu a prins multe minute la gruparea din Golf, Coman este titular în disputa de la Tbilisi, în fața unei linii de 3, formate din Ianis Hagi, Olimpiu Moruțan și Valentin Mihăilă.

Ultima dată când fotbalistul lui Al-Gharafa a fost la naționala României s-a întâmplat în noiembrie 2024, când a evoluat 23 de minute contra celor din Cipru.

Echipa de start a României pentru partida cu Georgia:

  • România: Aioani – Coubiş, Drăguşin, Ghiţă, Borza – Screciu, R. Marin – Moruţan, Hagi (cpt), Mihăilă – Coman.
