Eroul care a fost suspendat doi ani în scandalul pariurilor ilegale , apoi a revenit și a câștigat Cupa Mondială

Paolo Rossi este unul dintre personajele fascinante din istoria Cupei Mondiale. Vârf „de buzunar”, rapid și golgheter înnăscut, cel poreclit „Pablito” a condus-o pe Italia spre titlul mondial la ediția din 1982, din Spania. Dar partea și mai spectaculoasă e că Rossi nici măcar n-ar fi trebuit să fie acolo.

Paolo Rossi, atacantul din Toscana care a „explodat” la Vicenza

Născut la Prato, în Toscana, Paolo Rossi a ajuns devreme în curtea lui Juventus, care l-a ochit pe când bătea mingea la Cattolica Virtus. Avea 16 ani și a jucat mai mult la echipa secundă a torinezilor, până când Vicenza i-a oferit șansa să evolueze la seniori. Acolo a „explodat”. A promovat în Serie A, iar în următorul sezon a fost golgheterul campionatului, cu 24 de goluri, în timp ce a sa Vicenza a încheiat pe un istoric loc doi, sub Juventus.

Lucrurile n-au mai mers brici în următoarea stagiune. În 1978-1979, Vicenza a retrogradat, așa că Paolo Rossi s-a dus la Perugia, unde a continuat să înscrie pe bandă rulantă. Doar că atunci au început și problemele pentru „Pablito”.

Suspendat în scandalul Totonero: „Victima perfectă!”

În 1980, în Italia a izbucnit Totonero, un scandal uriaș în care echipe importante din primele două ligi au fost anchetate pentru meciuri trucate. Numeroși jucători au fost suspendați, iar printre ei s-a aflat și Paolo Rossi. Atacantul a fost suspendat pentru trei ani, care au devenit doi după apel.

Rossi și-a susținut toată viața nevinovăția și a pretins că a fost o victimă. „M-am simțit țap ispășitor, târât într-o afacere nebunească. Victima perfectă a unei decizii fără cap. A fost un coșmar, m-a salvat doar convingerea că sunt nevinovat. Și Juve”, scria Paolo Rossi în autobiografia sa, „1982. Il mio mitico mondiale”. Și într-adevăr, Juventus i-a întins o mână de ajutor în 1981, când l-a răscumpărat, în ciuda faptului că Rossi era suspendat.