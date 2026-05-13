Legendarul Francesco Totti, cuvinte mari la adresa lui Cristi Chivu: „Și-a dovedit valoarea”

Cristi Chivu este la un pas de a scrie istorie la primul său sezon pe banca Interului, la scurt timp după ce a cucerit titlul în Serie A. Tehnicianul român este la un pas de a câștiga și Cupa Italiei, urmând să întâlnească Lazio.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francesco Totti l-a lăudat pe fostul său coechipier de la AS Roma și a precizat că deja și-a confirmat valoarea, după ce a cucerit titlul în Serie A cu Inter.

Cristi Chivu, la un meci distanță de un nou trofeu cu Inter

După ce a cucerit titlul din punct de vedere matematic alături de Inter, Cristi Chivu este la doar un meci distanță de a-și trece în palmares un nou trofeu, miercuri seară.

Francesco Totti a vorbit despre impactul avut de antrenorul român de când a preluat-o pe Inter și l-a lăudat pe fostul său coleg de la AS Roma.

„Nu mă așteptam să devină antrenor, dar îl cunosc pe om, ca persoană, dar și dorința lui de a evolua și de a se perfecționa. A demonstrat că este un antrenor excelent, a preluat o echipă dificilă, un club important, și și-a dovedit valoarea”, a declarat Francesco Totti, potrivit fcinternews.it.