Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 16:33

Mihai Rotaru / Sportpictures

Universitatea Craiova luptă miercuri seară pentru primul trofeu al sezonului, urmând să întâlnească Universitatea Cluj în finala Cupei Românei, duelul fiind programat pe stadionul din Sibiu.

Mihai Rotaru nu vrea ca oboseala să afecteze jucătorii pregătiți de Filipe Coelho și a luat o decizie importantă cu o zi înaintea partidei contra „șepcilor roșii”.

Jucătorii Universității Craiova, transport cu charterul la Sibiu

Mihai Rotaru face totul pentru confortul jucătorilor săi înainte de finala Cupei României. Potrivit fanatik.ro, acesta nu a fost de acord ca echipa să călătorească cu autocarul la Sibiu, motiv pentru care a plătit un avion privat de tip charter.

Sursa citată menționează că investiția a fost de aproximativ 50.000 de euro, lucru care a permis echipei să ajungă la destinație în doar 30 de minute, față de unul de circa patru ore și jumătate, cât ar fi durat transportul cu autocarul.

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova se va juca miercuri, 13 mai, începând cu ora 20:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

