Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 23:03

Cutremur la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț

Jucătorii lui FC Bihor, la o lovitură liberă / Sport Pictures

FC Bihor, echipă care se află pe locul 5 în eșalonul secund, nu a primit licența de care avea nevoie pentru a putea evolua în Liga 1. Informația reprezintă o adevărată lovitură pentru orădeni care se transformă într-o bucurie imensă pentru Chindia Târgoviște, echipă care are nouă eșecuri la rând, opt dintre ele în grupa pentru promovare.

Situația play-off-ului din Liga a 2-a pare să fie una aberantă, în contextul în care doar patru echipe din șase pot promova în primul eșalon. Dacă despre Steaua se știa că nu poate urca din cauza formei de organizare, recent și o altă echipă a primit loviura decisivă.

FC Bihor nu va putea juca în Liga 1

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, FC Bihor nu a primit licența de Liga 1, deoarece nu a avut înscrise în competiții echipe de fotbal feminin la nivel U13 și U15. 20.000 de euro este suma pe care ar fi trebuit să o plătească orădenii pentru a înființa secțiile respective, notează în plus sursa citată anterior.

Odată cu vestea legată de licența lui FC Bihor, un lucru e clar, Chindia Târgoviște va juca baraj. Dâmbovițenii erau pe ultimul loc, la nouă puncte distanță de formația lui Erik Lincar, care nici ea nu era pe loc de baraj, dar profita de faptul că Steaua nu avea drept de promovare.

Acum, Chindia vă “sări” virtual pe locul al 4-lea și la cum arată clasamentul din Liga 1, ar urma să joace barajul de menținere/promovare cu Petrolul. Din Liga a 2-a, Corvinul e deja promovată, iar pe locul secund se află Sepsi, care cu două etape înainte de final are cinci puncte avans față de FC Voluntari.

Clasamentul din Liga a 2-a, cu opt etape disputate din 10

Clasamentul din play-off-ul Ligii a 2-a / Foto: flashscore.ro
