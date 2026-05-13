La World Cup, ca la Super Bowl! Marea finală poate avea pauză între reprize mai mare de 15 minute

Campionatul Mondial are loc în această vară în SUA, Mexic și Canada, iar FIFA se inspiră de la americani cu organizarea. Ultima propunere: ca la pauza marii finale de pe 19 iulie să aibă loc un show muzical, inspirat din Super Bowl!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Show ca la Super Bowl

The Athletic scrie că FIFA ia în calcul ca show-ul de la pauza finalei World Cup să aibă loc chiar pe gazon, nu doar în tribună. Astfel, spectacolul va fi la fel ca la Super Bowl, iar durata pauzei va fi mai mare decât cele 15 minute obișnuite la meciurile de fotbal.

La finala de la Mondialul Cluburilor, show-ul a fost ținut în tribune pentru protejarea gazonului. Chiar și așa, pauza atunci a durat 24 de minute. Dacă show-ul se mută pe gazon, pauza ar putea fi chiar mai lungă, cu timpii necesari pentru montarea scenei.

FIFA nu a finalizat planul și nu sunt cunoscute numele artiștilor care ar urma să cânte la finală. Coldplay va coordona show-ul alături de Global Citizen, însă nu este clar dacă trupa britanică va și cânta. Shakira, de asemenea, ar putea cânta în condițile în care ea are piesa turneului final, Dai Dai, și are deja concerte programate în New York în acea perioadă.