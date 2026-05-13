Mihai Stoica a nominalizat cel mai bun jucător al sezonului din Liga 1: „Nici nu-l știam”

Daniel Işvanca Publicat: 13 mai 2026, 17:28

Mihai Stoica / Sportpictures

Două etape ne despart de finalul acestui sezon din Liga 1, iar Universitatea Cluj și Universitatea Cluj luptă pentru titlu. Ambele formații se înfruntă miercuri seară și în finala Cupei României, meciul fiind transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Mihai Stoica a vorbit pe scurt despre jucătorii care l-au impresionat în acest sezon și a nominalizat cel mai bun fotbalist din actuala ediție a Ligii 1.

Jovo Lukic, jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica

Chiar dacă FC Argeș a impresionat prin prezența în play-off, adevărata revelația a sezonului este Universitatea Cluj. Alături de Cristiano Bergodi, „șepcile roșii” s-au calificat în finala Cupei și sunt șanse chiar și la campionat.

Mihai Stoica a fost impresionat de sezonul făcut de Jovo Lukic, unul dintre puținii fotbaliști din Liga 1 care vor evolua anul acesta la Campionatul Mondial.

„Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut.

E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

