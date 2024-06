Atmosferă de senzație la Slovacia - România! Fanii naționalei au făcut spectacol încă de la intonarea imnului! - Antena Sport

Galerie (6) Atmosferă de senzație la Slovacia - România! Fanii echipei naționale, la meciul cu Slovacia / Profimedia Atmosferă de senzație la Slovacia – România! Românii prezenți pe stadionul din Frankfurt au făcut spectacol încă de la intonarea imnurilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Miza este uriașă la ultima partidă din faza grupelor, iar fanii echipei naționale dau totul pentru a-i „împinge” pe tricolori în „optimile” Campionatului European din Germania. Atmosferă de senzație la Slovacia – România! Peste 30.000 de fani români au făcut spectacol la intonarea imnului național. Aceștia au cântat fiecare vers și au creat un zgomot uriaș pe arena din Frankfurt. Mai apoi, suporterii au scandat pentru jucătorii lui Edi Iordănescu. „Hai România” și „România, ale!”, au fost scandările preferate de fanii echipei naționale, care au creat o adevărată „mare galbenă” la ultimul meci al României, din faza grupelor. Reclamă

Echipele de start în Slovacia – România:

Slovacia: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Strelec, Haraslin

Rezerve: 12. Rodak, 23. Ravas – 4. Obert, 5. Rigo, 6. Gyomber, 7. Suslov, 9. Bozenik, 10. Tupta, 11. Benes, 13. Hrosovsky, 15. De Marco, 20. Duris, 21. Bero, 24. Sauer, 25. Kosa

Selecţioner Slovacia: Francesco Calzona România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – M. Marin – Ianis Hagi, R. Marin, Stanciu, Florinel Coman – Drăguş Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 4. Rus, 5. Nedelcearu, 7. Alibec, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 13. Mihăilă, 14. Olaru, 20. Man, 22. Mogoș, 23. Sorescu, 24. Racovițan, 25. Bîrligea, 26. Șut Selecționer România: Edi Iordănescu Florinel Coman, mesaj de luptă înainte de Slovacia – România! Florinel Coman a transmis un mesaj de luptă înainte de Slovacia – România! Tricolorul a vorbit despre partida care ne poate duce în „optimile” EURO 2024. Florinel Coman a transmis că echipa națională se gândește doar la victorie, înaintea partidei cu Slovacia. De asemenea, acesta a transmis și un mesaj pentru fani și a spus că echipa națională va da totul pe teren, pentru a-i face fericiți. „(n.r. Ce sentinement te încearcă? Va fi un stadion plin de tricouri galbene?) Da, e clar că ne-au încurajat foarte mult, am văzut aceste imagini cu fanii care au venit în număr extrem de mare și la acest meci cum au făcut-o pe parcursul acestui EURO.

Țin doar să spun că vrem să-i facem fericți în această seară. Toată săptămâna am lucrat la mental, am vorbit între noi, am făcut ședințe. Plecăm doar cu un singur gând în cap și acela de a ieși victorioși. Nu ne gândim la nimic decât la victorie în această seară.

E clar că vom da totul pentru România și pentru românii care au ieșit în stradă pentru o țară întreagă”, a spus Florinel Coman, la Pro TV.