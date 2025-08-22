"A început să funcționeze!" Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Închide meniul
"A început să funcționeze!" Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă

Home | Fotbal | Liga 1 | "A început să funcționeze!" Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă

“A început să funcționeze!” Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 17:17

A început să funcționeze! Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă

Adrian Ilie a venit cu laude pentru Rapid. În opinia fostului internațional, echipa din Giulești prestează un joc bun, sub comanda lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă a ajuns la Rapid în vară, fiind înlocuitorul lui Marius Șumudică. De la startul noului sezon, formația a adunat 12 puncte în 6 partide disputate și se află, în momentul de față, pe locul 2.

Ce a spus Adrian Ilie despre Rapid

„Cobra” a precizat că Rapid a „început să funcționeze” sub comanda lui Costel Gâlcă. Fostul atacantul a remarcat faptul că noul antrenor a adus un echilibru în jocul giuleștenilor și că adversarii nu își creează multe ocazii.

“Rapid cu Gâlcă a început să funcționeze. Antrenor nou, au mai venit niște jucători, dar am văzut că au un echilibru de joc. Adică, echipele cu care joacă nu își creează așa multe ocazii”, a spus Adrian Ilie, citat de sport.ro.

Pentru Rapid urmează partida cu Metaloglobus, care este programată vineri, de la ora 21:30. Duelul din etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1 va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor

Marius Şumudică s-a despărţit la finalul sezonului trecut de Rapid, după un mandat extrem de complicat şi tensionat. Adus în luna septembrie a anului trecut în locul lui Neil Lennon, Şumudică şi-a ratat obiectivele la finalul sezonului, nereuşind să califice echipa în cupele europene.

După umilinţa de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-4, în ceea ce a fost ultimul meci al lui Săpunaru în Giuleşti, Şumudică a plecat de la echipă, asta după ce ameninţase că pleacă şi după eliminarea din semifinalele Cupei României, cu Hermannstadt.

Fără angajament în acest moment, se pare că Şumudică este în continuare apreciat de unii jucători de la Rapid. Denis Ciobotariu a acordat un interviu pentru Rapid TV, de aproape o oră.

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Fundaşul a abordat mai multe subiecte, iar potrivit fanatik.ro, el a vorbit şi despre Marius Şumudică, pe care l-a lăudat. El i-a mulţumit pentru că a insistat să îl aducă în iarnă de la Rapid şi că i-a acordat încredere, considerând că Marius Şumudică îi este un părinte din punct de vedere profesional.

Sursa menţionată mai sus susţine că cei din conducerea Rapidului nu au fost încântaţi de aceste laude la adresa lui Şumudică, iar partea de aproximativ un minut din interviu a fost scoasă de către giulşteni.

Rapid l-a adus pe Costel Gâlcă în locul lui Marius Şumudică. După primele şase etape, giuleştenii se află pe locul 2, cu 12 puncte. În ultima etapă de campionat, Rapid a reuşit să obţină pe final un punct în derby-ul cu FCSB, graţie celor două goluri marcate de Koljic.

