"A început să funcționeze!" Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Adrian Ilie a venit cu laude pentru Rapid. În opinia fostului internațional, echipa din Giulești prestează un joc bun, sub comanda lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă a ajuns la Rapid în vară, fiind înlocuitorul lui Marius Șumudică. De la startul noului sezon, formația a adunat 12 puncte în 6 partide disputate și se află, în momentul de față, pe locul 2.

Ce a spus Adrian Ilie despre Rapid

„Cobra” a precizat că Rapid a „început să funcționeze” sub comanda lui Costel Gâlcă. Fostul atacantul a remarcat faptul că noul antrenor a adus un echilibru în jocul giuleștenilor și că adversarii nu își creează multe ocazii.

“Rapid cu Gâlcă a început să funcționeze. Antrenor nou, au mai venit niște jucători, dar am văzut că au un echilibru de joc. Adică, echipele cu care joacă nu își creează așa multe ocazii”, a spus Adrian Ilie, citat de sport.ro.

Pentru Rapid urmează partida cu Metaloglobus, care este programată vineri, de la ora 21:30. Duelul din etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1 va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.