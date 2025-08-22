Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul - Antena Sport

Închide meniul
Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 16:36

Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul

Sportpictures

Fotbalistul nigerian Philip Otele, golgheter al sezonului 2023/2024 al Ligii 1, când evolua la CFR Cluj, este în vizorul echipei engleze Fulham, informează BBC.

Se crede că Philip Otele este disponibil pentru aproximativ 15 milioane de lire sterline şi este o opţiune mai ieftină decât alte ţinte precum Reiss Nelson de la Arsenal Londra şi Kevin de la Şahtior Doneţk.

Philip Otele, fost golgheter în Liga 1, poate ajunge la Fulham, în Premier League

Philip Otele, o extremă în vârstă de 26 de ani, a jucat iniţial în România la UTA Arad, timp de un an şi jumătate (ianuarie 2022 – iunie 2023), bifând 58 de partide şi înscriind de 11 ori, notează agerpres.ro.

Între iunie 2023 şi mai 2024, el a disputat 45 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj, reuşind 8 pase decisive şi marcând 18 goluri, care i-au adus titlul de golgheter al sezonului 2023/2024 în Liga 1.

În vara anului trecut, atacantul nigerian s-a transferat la Al Wahda, în Emiratele Arabe Unite, iar la începutul acestui an a ajuns la FC Basel, cu care a câştigat în sezonul trecut campionatul şi Cupa Elveţiei.

În cariera sa, Philip Otele a mai evoluat pentru Wolviston FC (Anglia) şi Zalgiris Vilnius (Lituania). Când avea 14 ani, el a fost în probe la Arsenal.

17:17
“A început să funcționeze!” Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă
17:14
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: “După zece etape…”
17:07
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor
16:50
Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile
16:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august
16:26
Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini
