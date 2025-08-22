Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen - FCSB 2-2! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat o decizie radicală după Aberdeen – FCSB 2-2. Campioana României a condus cu 2-0, dar nu a reuşit să câştige. Cu toate acestea, patronul FCSB-ului e mulţumit cu acest rezultat.

El a transmis că nu va mai achiziţiona jucători în acest mercato. Mamadou Thiam a fost ultimul transfer pe care Gigi Becali l-a făcut la FCSB în această vară.

Gigi Becali nu mai face transferuri în acest mercato. A transmis că lotul FCSB-ului e complet

Becali a transmis că are soluţii şi în cazul în care vrea să pună pe listă jucători deja legitimaţi la FCSB. Îi va lăsa liberi, după care le va face un contract nou.

“Ce să mai aduc jucători? Păi nu se mai accidentează, am adus jucători, l-am adus pe Thiam, e lista completă. Pe cine să mai aduc, pe cine să scot?

Ca să îl pot pune pe listă, în orice timp al anului, adică nefiind perioadă de transferuri, îi dau liber. El dacă rămâne liber în perioada de transferuri, el poate fi legitimat oricând.