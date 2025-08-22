Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen - FCSB 2-2! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat o decizie radicală după Aberdeen – FCSB 2-2. Campioana României a condus cu 2-0, dar nu a reuşit să câştige. Cu toate acestea, patronul FCSB-ului e mulţumit cu acest rezultat.
El a transmis că nu va mai achiziţiona jucători în acest mercato. Mamadou Thiam a fost ultimul transfer pe care Gigi Becali l-a făcut la FCSB în această vară.
Gigi Becali nu mai face transferuri în acest mercato. A transmis că lotul FCSB-ului e complet
Becali a transmis că are soluţii şi în cazul în care vrea să pună pe listă jucători deja legitimaţi la FCSB. Îi va lăsa liberi, după care le va face un contract nou.
“Ce să mai aduc jucători? Păi nu se mai accidentează, am adus jucători, l-am adus pe Thiam, e lista completă. Pe cine să mai aduc, pe cine să scot?
Ca să îl pot pune pe listă, în orice timp al anului, adică nefiind perioadă de transferuri, îi dau liber. El dacă rămâne liber în perioada de transferuri, el poate fi legitimat oricând.
Îl las liber și îi fac încă un contract în același timp. Îi dau o hârtie că e liber, dar în același timp îi dau un contract nou care intră în vigoare mai târziu. Jucătorul dacă rămâne liber în perioada de transferuri poate fi legitimat în orice timp”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Aberdeen – FCSB 2-2
FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia scoţiană FC Aberdeen, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Europa.
FCSB a plecat cu un dezavantaj important în partida din Scoţia, Charalambous fiind nevoit să renunţe la trei jucători importanţi – Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan, care nu au putut fi folosiţi pentru că nu au avut vizele de intrare în Marea Britanie. Gazdele au controlat startul de meci pe Pittodrie Stadium, însă cei care au deschis scorul au fost bucureştenii, în minutul 32, prin Bîrligea, care a fost lansat de Miculescu şi a şutat pe jos, plasat, învingându-l pe Mitov. După numai şase minute, Cisotti a primit direct cartonaşul roşu pentru un fault din spate la Milanovic.