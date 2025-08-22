Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: "După zece etape..." - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat o variantă surprinzătoare, după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că “Bursucul” va reveni pe banca clujenilor, în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a decis să plece de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Suedezii i-au învins pe clujeni cu un uluitor 7-2.

Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Gigi Becali nu şi-a putut nici el explica eşecul usturător suferit de CFR Cluj, în Suedia. Patronul FCSB-ului a catalogat înfrângerea ca fiind o “nebunie” pentru rivalii din Ardeal.

Întrebat despre plecarea lui Dan Petrescu, Gigi Becali a oferit o reacţie clară. El e convins că Neluţu Varga îl va readuce la CFR Cluj pe “Bursuc” după zece etape.

“Nu știu ce s-a întâmplat acolo. E clar că să iei 7 goluri e o nebunie. Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Nu sunt lucruri normale. Sunt greu de explicat. Sunt duhuri, nebunii.