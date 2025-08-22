Închide meniul
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: "După zece etape..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: “După zece etape…”

Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: “După zece etape…”

Publicat: 22 august 2025, 17:14

Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: După zece etape…

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat o variantă surprinzătoare, după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că “Bursucul” va reveni pe banca clujenilor, în acest sezon.

Dan Petrescu a decis să plece de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Suedezii i-au învins pe clujeni cu un uluitor 7-2.

Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Gigi Becali nu şi-a putut nici el explica eşecul usturător suferit de CFR Cluj, în Suedia. Patronul FCSB-ului a catalogat înfrângerea ca fiind o “nebunie” pentru rivalii din Ardeal.

Întrebat despre plecarea lui Dan Petrescu, Gigi Becali a oferit o reacţie clară. El e convins că Neluţu Varga îl va readuce la CFR Cluj pe “Bursuc” după zece etape.

“Nu știu ce s-a întâmplat acolo. E clar că să iei 7 goluri e o nebunie. Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Nu sunt lucruri normale. Sunt greu de explicat. Sunt duhuri, nebunii.

(n.r. – Pierde CFR prin plecarea lui Dan Petrescu?) Eu zic că da. Dar o să se ducă să îl ia înapoi. După 10 etape se duce după el.

Și CFR are echipă tare. Depinde ce face ‘tati’. Dacă ‘tati’ (n.r. – Nelu Varga) face o greșeală și aduce un antrenor care să vină în cap. Eu asta sper. Să greșească ‘tati’ cu înlocuirea. Dar poate îl ia pe Petrescu ‘Băi, tati, mai stai’. Și nu e bine”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.

“Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.

Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.

17:07
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor
16:50
Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile
16:36
Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul
16:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august
16:26
Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini
15:32
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: “La mine nu există”
