Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: "După zece etape..." - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat o variantă surprinzătoare, după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că “Bursucul” va reveni pe banca clujenilor, în acest sezon.
Dan Petrescu a decis să plece de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Suedezii i-au învins pe clujeni cu un uluitor 7-2.
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj
Gigi Becali nu şi-a putut nici el explica eşecul usturător suferit de CFR Cluj, în Suedia. Patronul FCSB-ului a catalogat înfrângerea ca fiind o “nebunie” pentru rivalii din Ardeal.
Întrebat despre plecarea lui Dan Petrescu, Gigi Becali a oferit o reacţie clară. El e convins că Neluţu Varga îl va readuce la CFR Cluj pe “Bursuc” după zece etape.
“Nu știu ce s-a întâmplat acolo. E clar că să iei 7 goluri e o nebunie. Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Nu sunt lucruri normale. Sunt greu de explicat. Sunt duhuri, nebunii.
(n.r. – Pierde CFR prin plecarea lui Dan Petrescu?) Eu zic că da. Dar o să se ducă să îl ia înapoi. După 10 etape se duce după el.
Și CFR are echipă tare. Depinde ce face ‘tati’. Dacă ‘tati’ (n.r. – Nelu Varga) face o greșeală și aduce un antrenor care să vină în cap. Eu asta sper. Să greșească ‘tati’ cu înlocuirea. Dar poate îl ia pe Petrescu ‘Băi, tati, mai stai’. Și nu e bine”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.