Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken - CFR Cluj 7-2: "Să nu păţesc, dracului, ceva" - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacţie dură după ce formaţia din Gruia a fost umilită, în turul play-off-ului Conference League. Clujenii au pierdut incredibil în Suedia, scor 2-7, în faţa celor de la Hacken.
În urma acestui rezultat ruşinos, Dan Petrescu şi-a dat demisia din funcţia de antrenor al celor de la CFR Cluj, aceasta fiind acceptată imediat de Neluţu Varga.
Neluţu Varga, un car de nervi după Hacken – CFR Cluj 7-2: “O să încerc să mă calmez”
Patronul celor de la CFR Cluj s-a ferit să vorbească prea mult despre acest rezultat, în condiţiile în care era supărat şi nici nu văzuse meciul. Acesta a vrut să se calmeze, pentru a nu avea probleme de sănătate din cauza rezultatului, şi abia după aceea să urmărească partida, în cursul zilei de vineri, pentru a înţelege ce s-a întâmplat:
“Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine (n.r. vineri), să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat.
Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine (n.r. vineri) la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.
Neluțu Varga a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj
Neluțu Varga a declarat că nu îl poate împiedica pe Dan Petrescu și a spus că acesta și-a asumat eșecul care-i aparține. De asemenea, patronul a spus că în perioada următoare se va gândi la cine va ajunge pe banca echipei sale.
„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.
El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Neluțu Varga, la fanatik.ro.