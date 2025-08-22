Metaloglobus - Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul Metaloglobus – Rapid va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.

Înainte de acest duel, Metaloglobus se află pe locul 15 în campionat, cu un singur punct obținut după 6 etape disputate. De cealaltă parte, Rapid este pe locul al 2-lea în Liga 1, cu 12 puncte.

LIVE TEXT | Metaloglobus – Rapid (21:30)

Metaloglobus primește vizita celor de la Rapid după o înfrângere cu Unirea Slobozia, scor 1-2, în ultimul meci jucat din Liga 1. De cealaltă parte, echipa lui Costel Gâlcă vine după un rezultat de egalitate, scor 2-2, în derby-ul cu FCSB.

În cazul unei victorii, giuleștenii s-ar apropia la 1 punct de liderul Universitatea Craiova. De notat este că oltenii o vor întâlni pe Petrolul în etapa a 7-a, iar partida este programată duminică.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, Costel Gâlcă a transmis că, pentru echipa sa, o victorie ar fi una importantă, având în vedere situația din clasament.