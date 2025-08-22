Metaloglobus - Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul Metaloglobus – Rapid va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.
Înainte de acest duel, Metaloglobus se află pe locul 15 în campionat, cu un singur punct obținut după 6 etape disputate. De cealaltă parte, Rapid este pe locul al 2-lea în Liga 1, cu 12 puncte.
LIVE TEXT | Metaloglobus – Rapid (21:30)
Metaloglobus primește vizita celor de la Rapid după o înfrângere cu Unirea Slobozia, scor 1-2, în ultimul meci jucat din Liga 1. De cealaltă parte, echipa lui Costel Gâlcă vine după un rezultat de egalitate, scor 2-2, în derby-ul cu FCSB.
În cazul unei victorii, giuleștenii s-ar apropia la 1 punct de liderul Universitatea Craiova. De notat este că oltenii o vor întâlni pe Petrolul în etapa a 7-a, iar partida este programată duminică.
La conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, Costel Gâlcă a transmis că, pentru echipa sa, o victorie ar fi una importantă, având în vedere situația din clasament.
„Cei de la Metaloglobus sunt foarte combinativi, aduc mingea în fața porții. În unele meciuri chiar au dominat, dar nu au avut rezultatele așteptate, pozitive. Au un joc combinativ foarte bun.
Fiecare meci are istoria lui. Trebuie să avem o atitudine bună, să nu uităm că venim după două egaluri. Trebuie să câștigăm acest meci. Am vorbit, le-am zis să nu se relaxeze. E important în acest meci să luăm trei puncte”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.
Metaloglobus – Rapid, echipele probabile
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava – D.Irimia, Carvalho, Sabater, Ely Fernandes – Huiban, Ubbink
Antrenor: Mihai Teja