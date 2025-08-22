Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni - Antena Sport

S-a aflat decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir, scor 2-1, din manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League. Tehnicianul le-a pregătit un program infernal jucătorilor săi.
Universitatea Craiova e la un pas de o calificare istorică în grupa principală de Conference League. Returul cu Başakşehir se va disputa joi, în Bănie, de la 20:30.
Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir
Până la duelul retur cu Başakşehir, Universitatea Craiova va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, în etapa a şaptea a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.
Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi a decis să-şi menajeze toţi titularii în vederea returului cu turcii din Conference League. Antrenorul e decis să schimbe întreaga echipă de start la partida cu Petrolul, din Liga 1.
Totodată, sursa citată anterior mai menţionează că Mirel Rădoi le-a pregătit un program infernal elevilor săi. Oltenii au aterizat în jurul prânzului la Craiova, iar în această seară, antrenorul nu le-a dat liber jucătorilor săi. Aceştia au intrat direct în cantonament, având programat şi un antrenament vineri seara.
În campionat, Universitatea Craiova e lider detaşat, având 16 puncte, după şase etape disputate. Oltenii lui Mirel Rădoi sunt neînvinşi în noul sezon şi au înregistrat cinci victorii consecutive, ultima cu Csikszereda, scor 2-1.
Mirel Rădoi, reacţie după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat “fericit pe jumătate” după victoria echipei sale, din deplasare, cu Istanbul Başakşehir. El le-a transmis jucătorilor că au şansa de a intra în istorie dacă vor obţine calificarea în grupa principală din Conference League. Ar fi o premieră pentru olteni.
“Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.