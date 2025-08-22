Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni - Antena Sport

S-a aflat decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir, scor 2-1, din manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League. Tehnicianul le-a pregătit un program infernal jucătorilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova e la un pas de o calificare istorică în grupa principală de Conference League. Returul cu Başakşehir se va disputa joi, în Bănie, de la 20:30.

Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir

Până la duelul retur cu Başakşehir, Universitatea Craiova va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, în etapa a şaptea a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.

Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi a decis să-şi menajeze toţi titularii în vederea returului cu turcii din Conference League. Antrenorul e decis să schimbe întreaga echipă de start la partida cu Petrolul, din Liga 1.

Totodată, sursa citată anterior mai menţionează că Mirel Rădoi le-a pregătit un program infernal elevilor săi. Oltenii au aterizat în jurul prânzului la Craiova, iar în această seară, antrenorul nu le-a dat liber jucătorilor săi. Aceştia au intrat direct în cantonament, având programat şi un antrenament vineri seara.