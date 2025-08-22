Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni

Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni

Publicat: 22 august 2025, 17:48

Comentarii
Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

S-a aflat decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir, scor 2-1, din manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League. Tehnicianul le-a pregătit un program infernal jucătorilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova e la un pas de o calificare istorică în grupa principală de Conference League. Returul cu Başakşehir se va disputa joi, în Bănie, de la 20:30.

Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir

Până la duelul retur cu Başakşehir, Universitatea Craiova va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, în etapa a şaptea a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.

Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi a decis să-şi menajeze toţi titularii în vederea returului cu turcii din Conference League. Antrenorul e decis să schimbe întreaga echipă de start la partida cu Petrolul, din Liga 1.

Totodată, sursa citată anterior mai menţionează că Mirel Rădoi le-a pregătit un program infernal elevilor săi. Oltenii au aterizat în jurul prânzului la Craiova, iar în această seară, antrenorul nu le-a dat liber jucătorilor săi. Aceştia au intrat direct în cantonament, având programat şi un antrenament vineri seara.

Reclamă
Reclamă

În campionat, Universitatea Craiova e lider detaşat, având 16 puncte, după şase etape disputate. Oltenii lui Mirel Rădoi sunt neînvinşi în noul sezon şi au înregistrat cinci victorii consecutive, ultima cu Csikszereda, scor 2-1.

Mirel Rădoi, reacţie după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat “fericit pe jumătate” după victoria echipei sale, din deplasare, cu Istanbul Başakşehir. El le-a transmis jucătorilor că au şansa de a intra în istorie dacă vor obţine calificarea în grupa principală din Conference League. Ar fi o premieră pentru olteni.

“Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Reclamă

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Avem o misiune mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați.

Dacă nu aducem ceva în plus, să alergăm cu un kilometru mai mult… Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova.

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Observator
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
17:17
“A început să funcționeze!” Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă
17:14
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: “După zece etape…”
17:07
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor
16:50
Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile
16:36
Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul
16:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 5 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2!
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”