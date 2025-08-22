UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. Înainte de partida de pe Pittodrie, roș-albaștrii au fost măcinați de problema legată de vizele celor trei jucători extracomunitari din echipă, respectiv Radunovic, Ngezana și Alhassan, care nu au avut drept de joc.

În urmă cu puțin timp, UEFA a emis un răspuns scurt prin care a clarificat situația celor trei.

UEFA: “Vizele sunt responsabilitatea clubului”

Forul european a fost contactat de cei de la Golazo pentru a oferi detalii legate de motivul exact pentru care jucătorii extracomunitari de la FCSB nu au putut obține viza de muncă la Aberdeen. Răspunsul de la UEFA a fost unul scurt și a dezvăluit că cei din conducerea campioanei erau cei care erau nevoiți să se ocupe de acest aspect. Astfel, există șanse ca roș-albaștrii să nu se fi mișcat din timp cu rezolvarea vizelor, motiv pentru care Alhassan, Ngezana și Radunovic nu au jucat în turul cu scoțienii.

“Vizele individuale sunt responsabilitatea clubului, un aspect aflat în afara controlului nostru“, a fost răspunsul de la UEFA.

În plus, sursa citată anterior a cerut clarificări și cu privire la diferența dintre modul în care a gestionat forul problema vizelor celor de la FCSB și pe ale celor de la Kairat Almaty. Kazahii aveau și ei jucători extracomunitari înainte de deplasarea de la Celtic și au cerut sprijinul UEFA, pentru ca fotbaliștii să poată intra în țară. Merită menționat că formația de pe continentul asiatic s-a și mișcat extrem de repede și a cerut vizele respective încă de dinaintea returului din turul 3 preliminar UCL.