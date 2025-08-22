Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: "A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 22 august 2025, 15:10

Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat

Ianis Hagi, înaintea unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român traversează o perioadă complicată, fiind în continuare fără contract, după ce s-a despărţit de Rangers, la finalul sezonului trecut.

“Il Luce” l-a avertizat pe băiatul lui Gică Hagi că nu poate să îl convoace pentru meciurile naţionalei din luna septembrie, atâta timp cât nu are echipă.

Mircea Lucescu, despre viitorul lui Ianis Hagi: “Se pare că există şanse”

Mircea Lucescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu, patronul Rapidului, înainte ca acesta să se întâlnească cu Ianis Hagi, pentru a-l convinge să ajungă în Giuleşti, în cazul în care nu va reuşi să ajungă în străinătate. Mai mult, acesta va avea ocazia să joace într-un campionat de top, prin intermediul celor de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu:

“Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, i-a zis ‘Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi’. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.

A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. A avut accidentări, a avut ghinion, și venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. A fi un exemplu pentru ceilalți că, dacă nu găsesc variante afară, să vină și să dea valoare campionatului românesc”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

Mircea Lucescu nu îl va convoca pe Ianis Hagi la naţionala României: “Nici nu ştim unde să facem convocarea”

Mircea Lucescu speră însă că situaţia lui Hagi se va rezolva şi a vorbit şi despre posibilitatea ca acesta să fie alături de coechipierii săi, doar că în acest moment nu se pune problema, în condiţiile în care Ianis nu are echipă:

“(n.r. – Îl veți convoca pe Ianis? Sau e imposibil) Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.

E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea”, a mai spus Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

