Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: "A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român traversează o perioadă complicată, fiind în continuare fără contract, după ce s-a despărţit de Rangers, la finalul sezonului trecut.

“Il Luce” l-a avertizat pe băiatul lui Gică Hagi că nu poate să îl convoace pentru meciurile naţionalei din luna septembrie, atâta timp cât nu are echipă.

Mircea Lucescu, despre viitorul lui Ianis Hagi: “Se pare că există şanse”

Mircea Lucescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu, patronul Rapidului, înainte ca acesta să se întâlnească cu Ianis Hagi, pentru a-l convinge să ajungă în Giuleşti, în cazul în care nu va reuşi să ajungă în străinătate. Mai mult, acesta va avea ocazia să joace într-un campionat de top, prin intermediul celor de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu:

“Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, i-a zis ‘Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi’. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.