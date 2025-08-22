Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen - FCSB 2-2: "La asta mă gândesc" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comentat eliminarea lui Juri Cisotti, în manșa tur a play-off-ului Europa League. Campioana României a remizat în Scoția, scor 2-2, pe terenul celor de la Aberdeen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 39, la scorul de 1-0 pentru campioana României, Juri Cisotti a fost eliminat. El a văzut direct cartonașul pentru o intervenție din spate și și-a lăsat echipa în inferioritate mai bine de o repriză. Chiar dacă golul lui Olaru din debutul reprizei secunde a venit când FCSB evolua în 10 oameni, campioana României a avut o misiune dificilă și a încasat în cele din urmă două goluri.

Gigi Becali nu e supărat pe Juri Cisotti, după eliminarea din Aberdeen – FCSB 2-2

Gigi Becali nu s-a ferit niciodată să își critice jucătorii după meciuri. Cisotti, unul dintre favoriții săi de la FCSB, a fost însă menajat de patron, chiar și după această eliminare, care a costat-o pe FCSB victoria.

Becali a rămas încrezător în șansele echipei, chiar dacă este conștient că pierderea lui Cisotti este una mare. Mai mult, Becali a mai declarat și că se gândește încă de pe acum la sezonul viitor, când vrea sa atace, din nou, faza principală UEFA Champions League:

“E o pierdere mare. Asta este, nu cred că ne pot scoate. Acum, asta este. E bine și așa, ce a fost a fost. Uităm trecutul, contează să ne calificăm în Europa League și gata. Eu vreau să ne calificăm, dar nu mai am emoții. Suntem într-o competiție, eu de acum mă gândesc la Champions League de la anul, mă gândesc la campionat”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.