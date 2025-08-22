Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor

Publicat: 22 august 2025, 17:07

Zeljko Kopic, în timpul unui meci - Profimedia

Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea partidei cu U Cluj, din etapa a şaptea a Ligii 1. Duelul se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Pentru partida din Ardeal, Zeljko Kopic se va putea baza pe Maxime Sivis şi pe Antonio Borduşanu. De la Dinamo vor lipsi în continuare Stipe Perica, Cristian Licsandru şi Andrei Mărginean.

Zeljko Kopic a prefaţat duelul cu U Cluj şi s-a declarat convins de faptul că partida va fi una foarte dificilă pentru Dinamo. Antrenorul croat al “câinilor” a vorbit şi despre Dan Nistor, pe care l-a descris ca fiind “liderul” clujenilor.

“După ce au ieșit din competiția europeană, au câștigat meciul cu Farul, în deplasare, cu un jucător mai puțin aproape tot meciul. Pentru ei e cu siguranță un plus de energie pozitivă. Mă aștept să fie într-o formă bună.

Nistor este întotdeauna liderul lor. Au o echipă bună, joacă în două sisteme diferite, depinde de meci și de situații. Au momente în care nu prind cea mai bună formă, dar acasă sunt o echipă puternică. Știm ce ne așteaptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a juca bine și pentru a da totul ca să luăm punctele.

Încercăm totul (n.r. despre Perica). Suntem în permanență comunicare cu el, eu sunt în legătură cu doctorul său, un croat pe care îl cunosc foarte bine. Se încearcă rezolvarea problemei. Înțelegem că este dificil pentru el, pentru toată lumea, pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor.

Dar pentru Stipe este cea mai grea situație, pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare. Voia să continue de unde a terminat sezonul trecut, cu evoluții bune, cu goluri, și să rămână la același nivel. Îi este foarte greu și trebuie să îi oferim tot sprijinul posibil.

În continuare nu putem conta pe Mărginean și Licsandru. Dar vestea bună este că Bordușanu se antrenează normal și Maxime Sivis la fel, sunt pregătiți pentru meci. De asemenea, nu putem conta pe Mihai și Milanov, din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt apți și vom fi pregătiți pentru meciul de mâine”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă premergătoare partidei U Cluj – Dinamo.

Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah

Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Atacantul a semnat în această vară cu UTA şi a reuşit să marcheze un gol în poarta “câinilor” în duelul din runda precedentă, duel încheiat cu scorul de 1-1.

“Hakim este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie puțin de o relație personală cu antrenorul și are nevoie să i se confirme încrederea, are nevoie de discuții personale puțin mai frecvente.

Cumva, noi cred că am pierdut entuziasmul lui din faptul că structura lui Kopic este foarte profesionistă și l-a tratat foarte profesionist pe Abdallah. A fost poate puțin mai rece și probabil aici Hakim a simțit multă frustrare.

Cred că și noi ar fi trebuit, poate, să-l forțăm mai mult ca vârf împins, puțin mai mult timp pentru a vedea ce putem scoate din poziția aia. El a jucat la noi mai mult în zone laterale, destul de puțin folosit ca vârf împins. Regret că-l văd așa bun la UTA, regret că ne-a dat gol”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

