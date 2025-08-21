Adrian Mititelu a "tunat" după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: "Ei sunt terminați" - Antena Sport

FCU Craiova a fost depunctată din nou de către comisiile Federației Române de Puncte, iar totalul a ajuns la 94 de puncte. Reacția lui Adrian Mititelu, patronul formației din liga a treia, nu a întârziat să apară, iar mesajul a fost unul clar: echipa sa va scăpa de orice problemă în luna septembrie.

Înainte de depunctările în masă, FCU Craiova a fost retrogradată în liga a treia, pentru că nu a primit licența pentru eșalonul secund.

Mititelu: “Le mai dau 6 luni lui Burleanu și clica lui de impostori”

FCU Craiova a aflat astăzi, 21 august, că depunctarea clubului a ajuns la pragul de 94 de puncte și că echipa riscă inclusiv să fie exclusă din toate competițiile. După cum era de așteptat, Adrian Mititelu a venit cu o reacție și a criticat din nou conducerea FRF pentru că a acționat în ilegalitate.

În plus, patronul lui FCU invocă faptul că hotărârile federației nu sunt definitive, ca urmare a deciziei luate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), iar din acest motiv, acțiunile Comisiei de Discplină nu sunt valide. Mititelu a apelat în discursul său la ajutorul unor nume mari din fotbal, și anume Gică Popescu și Gică Hagi, să vină la conducerea sportului și să construiască o nouă federație.

“Așa zisele hotărâri și decizii al FRF, inclusiv depunctările astea, nu au nicio valoare, fiindcă ei nu au mandate legale și, în plus, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu mai sunt definitive. S-a terminat! Trebuie să facă obiectul instanțelor de judecată.