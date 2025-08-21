Adrian Mititelu a "tunat" după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: "Ei sunt terminați" - Antena Sport

FCU Craiova a fost depunctată din nou de către comisiile Federației Române de Puncte, iar totalul a ajuns la 94 de puncte. Reacția lui Adrian Mititelu, patronul formației din liga a treia, nu a întârziat să apară, iar mesajul a fost unul clar: echipa sa va scăpa de orice problemă în luna septembrie.
Înainte de depunctările în masă, FCU Craiova a fost retrogradată în liga a treia, pentru că nu a primit licența pentru eșalonul secund.
Mititelu: “Le mai dau 6 luni lui Burleanu și clica lui de impostori”
FCU Craiova a aflat astăzi, 21 august, că depunctarea clubului a ajuns la pragul de 94 de puncte și că echipa riscă inclusiv să fie exclusă din toate competițiile. După cum era de așteptat, Adrian Mititelu a venit cu o reacție și a criticat din nou conducerea FRF pentru că a acționat în ilegalitate.
În plus, patronul lui FCU invocă faptul că hotărârile federației nu sunt definitive, ca urmare a deciziei luate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), iar din acest motiv, acțiunile Comisiei de Discplină nu sunt valide. Mititelu a apelat în discursul său la ajutorul unor nume mari din fotbal, și anume Gică Popescu și Gică Hagi, să vină la conducerea sportului și să construiască o nouă federație.
“Așa zisele hotărâri și decizii al FRF, inclusiv depunctările astea, nu au nicio valoare, fiindcă ei nu au mandate legale și, în plus, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu mai sunt definitive. S-a terminat! Trebuie să facă obiectul instanțelor de judecată.
Păi noi am contestat deja la Tribunal fiecare depunctare, dar și refuzul să fim primiți să jucăm în Liga 2. Cazurile sunt pe rol, avem termene, deci deciziile lor nu pot produce efecte cât timp ele sunt sunt contestate și se află în procesul de judecare. Orice decizie a lor trebuie supusă justiției și abia apoi poate produce efecte. Ei sunt terminați!
Așa spune decizia CJUE, că licențierile trebuie să fie transparente, să nu încalce legea concurenței și orice parte să aibă cale de atac în justiția națională. Să poată verifica cum a avut loc procesul de licențiere sau cum se dau deciziile FRF. Păi noi jucam în Liga 2 cu cluburi neafiliate! Așa că în septembrie se va anula tot ce s-a dat împotriva nostră. Gata, s-a terminat cu TAS!
Avem dreptul să mergem în justiție și asta am făcut deja. Avem o mulțime de dosare cu FRF. Până acum veneau și spuneau că instanțele nu au competență. Așa au reușit ei să treacă de verificări. De acum a venit această decizie a CJUE și se schimbă tot.
Toată lumea zice că eu bat câmpii, dar munca mea nu a fost în zadar! Eu le mai dau 6 luni lui Burleanu și clica lui de impostori! O mafie care a uzurpat fotbalul românesc, ilegal! Vor pleca toți!
Eu sper ca oameni precum Gică Popescu, Gică Hagi, să se implice, să preia administrarea fotbalului românesc, pe baze profesioniste, nu cu mafioți d-aștia care când vin acolo 25 de ani în funcție. Să facem o federație nouă, reconstruită de la A la Z, pe principii sănătoase.
O să mă implic și eu. Vom face bazată pe legalitate, cu maxim două mandate pentru președinte sau pentru membrii Comitetului Executiv. Toată gașca asta va pleca, că au condus destul impostorii ăștia“, a declarat Adrian Mititelu, potrivit GSP.
