Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut” - Antena Sport

Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut”

Daniel Işvanca Publicat: 28 ianuarie 2026, 16:29

Darius Olaru / SPORT PICTURES

FCSB va da piept joi seară pe Arena Națională cu turcii de la Fenerbahce, iar campioana României mai speră din punct de vedere matematic la calificarea în play-off.

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri, căpitanul Darius Olaru a vorbit despre șansele echipei pe plan intern de a prinde play-off-ul, dar și despre criticile care i-au fost aduse de patronul roș-albaștrilor.

Darius Olaru: „Sunt obișnuit să mă critice”

Fenerbahce poate fi ultimul adversar european al campioanei României din acest sezon, gruparea pregătită de Elias Charalambous având șanse infime de calificare în play-off.

După eșecul cu CFR Cluj, Gigi Becali a mers la baza de antrenament a roș-albaștrilor și a avut o ședință cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Darius Olaru a reamintit la conferința de presă despre discuția cu patronul echipei, dar și despre obiectivele rămase din acest sezon.

„Întâlnirea a fost de bun augur, ne-a spus tot ce a avut de spus, cam ce a spus și la TV. Sunt obișnuit să mă critice, e bine, asta arată că are așteptări de la mine. Știu și eu că pot oferi mult mai mult. Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut dânsul.

Am controlat meciul (n.r. cu CFR), am dat gol repede și am primit goluri, nu știu, m-am simțit ca acum 4-5 ani când ne bătea CFR și la sfârșitul meciului nu aveam explicații. Vreau să cred că nu (n.r. dacă FCSB va ajugen în play-out), mai avem șanse la play-off.

Dacă n-aș crede eu, căpitanul, ce ar face ceilalți? Dar trebuie să ne strângem, să adunăm puncte. Meciurile trec și sunt din ce în ce mai puține șanse. E cea mai grea perioadă de când sunt eu aici, nu ne-am mai întâlnit cu situația asta, să nu fim în play-off”, a declarat Darius Olaru.

