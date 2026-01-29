Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce

Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 21:12

Comentarii
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce

Peluza Nord la un meci / Hepta

Fanii FCSB-ului au afişat un banner în care şi-au taxat sever favoriţii la ultimul meci al campioanei României din grupa Europa League, cu Fenerbahce.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultraşii s-au referit la umilinţele înregistrate de FCSB la ultimele meciuri, 1-4 cu Dinamo Zagreb în competiţia europeană şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat.

Fanii FCSB-ului şi-au taxat favoriţii înaintea startului meciului cu Fenerbahce

“Patru-n weekend, patru joi / Mai jucaţi sau intrăm în noi?”, a fost mesajul sugestiv de pe banner-ul afişat de fanii FCSB-ului.

Banner-ul afişat de fanii FCSB-ului la meciul cu Fenerbahce
Banner-ul afişat de fanii FCSB-ului la meciul cu Fenerbahce

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, transmitea că, în semn de protest, fanii FCSB-ului nu vor afişa însemne ale clubului favorit şi nu vor scanda la partida cu echipa turcă. Ei vor fi, totuşi, prezenţi la meci.

FCSB are şanse infime să prindă play-off-ul Europa League. Campioana României are nevoie de victorie cu Fenerbahce şi depinde şi de rezultatele din celelalte meciuri.

Reclamă
Reclamă

6 puncte a adunat FCSB până acum din cele 7 meciuri disputate în grupă. Campioana României le-a învins pe Go Ahead Eagles şi Feyenoord. Înaintea partidei cu Fenerbahce, FCSB e pe locul 29. Fenerbahce e pe 18, cu 11 puncte. În acest moment ultima echipă care ocupă un loc de play-off este Celtic, care are 8 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
21:10
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Campioana speră într-o minune. Echipele de start
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis
20:47
VideoJurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
20:45
VIDEOSicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare
20:31
Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul