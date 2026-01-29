Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce - Antena Sport

Fanii FCSB-ului au afişat un banner în care şi-au taxat sever favoriţii la ultimul meci al campioanei României din grupa Europa League, cu Fenerbahce.

Ultraşii s-au referit la umilinţele înregistrate de FCSB la ultimele meciuri, 1-4 cu Dinamo Zagreb în competiţia europeană şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat.

Fanii FCSB-ului şi-au taxat favoriţii înaintea startului meciului cu Fenerbahce

“Patru-n weekend, patru joi / Mai jucaţi sau intrăm în noi?”, a fost mesajul sugestiv de pe banner-ul afişat de fanii FCSB-ului.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, transmitea că, în semn de protest, fanii FCSB-ului nu vor afişa însemne ale clubului favorit şi nu vor scanda la partida cu echipa turcă. Ei vor fi, totuşi, prezenţi la meci.

FCSB are şanse infime să prindă play-off-ul Europa League. Campioana României are nevoie de victorie cu Fenerbahce şi depinde şi de rezultatele din celelalte meciuri.