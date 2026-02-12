Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo

Home | Fotbal | Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo

Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 11:50

Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo

Decizie incredibilă luată de Farul Constanţa! La meciul cu CS Dinamo, dn ultima etapă din grupele Cupei României, formaţia trimisă pe teren va fi una formată mai mult din juniori.

Pentru Farul Constanţa urmează o serie de meciuri importante în campionat. Pe 15 februarie, de la ora 17:00, constănţenii întâlnesc Rapid, iar pentr această dispută Ianis Zicu vrea să aibă tot lotul la capacitate maximă.

Lotul Farului pentru meciul cu CS Dinamo București:

Portari: Rafael Munteanu (2006), David Barbu (2008)

Fundași: Costyn Gheorghe (2008), Ștefan Duțu (2004), Rareș Fotin (2007), Robert Căldăraru (2008), Dragoș Rîpeanu (2007), Alexandru Telehoi (2009)
Mijlocași: Dan Sîrbu (2003), Luca Banu (2005), Dan Nechifor (2007), Alexandru Goncear (2009), Cristian
Sima (2007), Andrei Oancea (2008), Iustin Doicaru (2007), Eric Somandru (2007)
Atacanți: Răzvan Tănasă (2003), Alexandru Marincean (2009), Jovan Markovici (2001), David Pătru (2008).

Farul Constanța întâlneşte azi, 12 februarie, pe CS Dinamo în ultima etapă din grupele Cupei României, de la ora 18:00.

