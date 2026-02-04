Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul - Antena Sport

Spectacol total la Ovidiu, acolo unde Farul Constanța și Dinamo București au arătat calitate pe teren până la ultimul fluier. Victoria a fost a formației antrenate de Zeljko Kopic, care a dat lovitura pe final prin Alex Pop.
Rezultatul este unul dureros pentru gazde, care au condus de două ori pe tabelă. Șansele la play-off s-au diminuat considerabil după această înfrângere.
Ianis Zicu, discurs furibund după eșecul cu Dinamo
Ianis Zicu a avut un discurs dur după eșecul suferit de Farul pe teren propriu în fața celor de la Dinamo București. Tehnicianul constănțenilor s-a declarat dezamăgit de felul în care a decurs partida, dar a avut un discurs dur și cu privire la felul în care au fost programate meciurile echipei sale.
„E clar că este o înfrângere dureroasă, pentru că au fost momente care puteau fi gestionate altfel. Golul din fază fixă putea fi evitat, dar greșelile fac parte din joc. Am făcut 2-1, dar jucătorii introduși nu au fost la nivelul așteptat. O schimbare a fost forțată, nu aveam alte soluții, am improvizat. Gustavo vine după 7 luni de inactivitate.
Mi se pare urât din partea celor care au făcut această programare, mâine ne trezim și peste 48 de ore jucă la ora 13. Sunt dezamăgit, nu avem putere, acceptăm, merge să jucăm.
În momentul de față, mai sunt 5 meciuri și sper să audă și jucătorii, ne trezim și câștigăm cinci meciuri din cinci, dacă avem bărbăție. Dacă tot vor să spun un lucru, asta e singura variantă. Când ești antrenor, nu ai ce să simți, sunt profesionist, acum toate sunt altfel, ne pare rău pentru suporteri, puteam să le oferim o bucurie.
Nu am treabă cu Dinamo. Sunt dezamăgit și sperăm să reușim să ne ridicăm, 48 de ore, înainte nici nu permitea regulamentul, acum ne trezim mâine și mergem să jucăm. Poate găseau o soluție să mergem cu trenul dacă jucam la Botoșani sau Miercurea-Ciuc”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.
