Antonio Conte s-a autopropus la naţionala Italiei: “Este normal ca numele meu să apară”

Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, s-a autopropus pentru funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Italiei, după ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondială.
Antonio Conte a făcut afirmaţia la conferinţa de presă susţinută după victoria obţinută luni de echipa sa, Napoli, în faţa celor de la AC Milan, scor 1-0.
„Este normal ca numele meu să apară pe lista candidaţilor pentru echipa naţională. Dacă aş fi preşedintele federaţiei, mi-aş lua în considerare numele. Am condus deja naţionala, din 2014 până în 2016, şi ştiu cum funcţionează”, a continuat el, înainte de a adăuga o notă de precauţie: „Dar ştiţi situaţia mea contractuală. Mă voi întâlni cu preşedintele meu la sfârşitul sezonului şi vom vedea.”
Antonio Conte, care a câştigat cu Napoli titlul de campioană în Serie A, sezonul trecut, are contract cu napoletanii până în iunie 2027.
Aurelio De Laurentiis, preşedintele lui Napoli, nu se va opune unei plecări. Într-un interviu publicat marţi pe Calcionapoli24 el a spus:
„Dacă Antonio Conte mi-ar cere să-l eliberez pentru a reveni la conducerea echipei naţionale, cred că aş spune da. Dar, din moment ce este foarte inteligent, atâta timp cât nu există un interlocutor serios – şi până acum nu există – nu cred că se imaginează în fruntea unei entităţi complet dezorganizate”, a declarat De Laurentiis.
În presa italiană, Conte este prezentat ca unul dintre favoriţi la preluarea Squadrei Azzura, alături de Massimiliano Allegri, în prezent la conducerea echipei AC Milan.
Indiferent de numele celui care va veni pe banca tehnică, Italia va avea al treilea selecţioner din august 2023, după Luciano Spalletti şi Gennaro Gattuso.
