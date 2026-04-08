Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, s-a autopropus pentru funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Italiei, după ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondială.

Antonio Conte a făcut afirmaţia la conferinţa de presă susţinută după victoria obţinută luni de echipa sa, Napoli, în faţa celor de la AC Milan, scor 1-0.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Antonio Conte s-a autopropus la naţionala Italiei: “Este normal ca numele meu să apară”

„Este normal ca numele meu să apară pe lista candidaţilor pentru echipa naţională. Dacă aş fi preşedintele federaţiei, mi-aş lua în considerare numele. Am condus deja naţionala, din 2014 până în 2016, şi ştiu cum funcţionează”, a continuat el, înainte de a adăuga o notă de precauţie: „Dar ştiţi situaţia mea contractuală. Mă voi întâlni cu preşedintele meu la sfârşitul sezonului şi vom vedea.”

Antonio Conte, care a câştigat cu Napoli titlul de campioană în Serie A, sezonul trecut, are contract cu napoletanii până în iunie 2027.

Aurelio De Laurentiis, preşedintele lui Napoli, nu se va opune unei plecări. Într-un interviu publicat marţi pe Calcionapoli24 el a spus: