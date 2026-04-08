Mihai Stoica, poveste fabuloasă cu Mircea Lucescu: “Era genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată”

Mihai Stoica a oferit o reacţie tulburătoare după ce Mircea Lucescu a murit. “Il Luce” s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme la inimă.
Mihai Stoica, poveste fabuloasă cu Mircea Lucescu, după moartea lui “Il Luce”
Mihai Stoica a transmis că în 1998, atunci când Mircea Lucescu a preluat-o pe Inter, i-a trimis un fax acestuia, exprimându-şi admiraţia faţă de reuşita lui “Il Luce”. Antrenorul i-a răspuns ulterior la mesajul trimis şi de atunci au rămas în relaţii bune.
“Nu doar un mare antrenor… poate e greu de vorbit, pentru că era genul de gigant pe care nu îl vedeam murind vreodată. Omul ăsta, în afară de faptul că a fost un fotbalist foarte mare, a fost și un antrenor de excepție. Dacă ne amintim doar numele jucătorilor pe care i-a antrenat, ne-ar fi mai ușor decât să ne amintim trofeele pe care le-a câștigat. Meciuri în Champions League…
A reușit să predea ștafeta alergând lui Răzvan Lucescu, pentru că el i-a predat ștafeta. Răzvan a ajuns și el un mare antrenor, dar Mircea Lucescu a continuat să antreneze. Nici Răzvan nu mai este un antrenor tânăr, antrenează de mulți ani.
Cuvintele sunt de prisos. Mă consider fericit că am reușit să-l cunosc. Am să spun o singură întâmplare. Am avut un semiconflict. În 1998, când a ajuns la Inter, eu, fiind fan Inter, i-am trimis un fax: «Domnule Mircea Lucescu, cu toate că nu mă număr printre persoanele pe care le simpatizați, sunt mândru că un român a ajuns să antreneze la un club de talia lui Inter».
A doua zi, la Galați, am primit un fax de la un hotel. Un scris cu o caligrafie exact cum scriau cei vechi: «MM, te asigur că te numeri printre persoanele pe care le simpatizez».
Mai mult, când a venit la petrecerea federației, în decembrie, toate camerele erau pe el. Le-a dat la o parte și a zis: «Vino încoace». Am vorbit cu Răzvan, mi-a spus că nici nu-mi imaginez cât a apreciat scrisoarea, pentru că oamenii îl invidiau”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
