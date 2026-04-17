Fostul medic personal al lui Diego Maradona, audiat în premieră, joi, în procesul membrilor echipei medicale care îl îngrijea pe legendarul fotbalist, în 2020, la moartea acestuia, a declarat că este nevinovat, transmite AFP.
“Vreau să spun că sunt nevinovat şi că regret profund moartea sa”, a declarat neurochirurgul Leopoldo Luque, unul dintre principalii acuzaţi dintre cei şapte profesionişti din domeniul sănătăţii care sunt judecaţi la San Isidro, lângă Buenos Aires, începând de marţi, la zece luni după ce un prim proces a fost anulat.
Fostul medic al lui Diego Maradona se declară nevinovat: “Îl iubeam. A fost idolul şi prietenul meu”
“Ţineam mult la el, îl iubeam, a fost idolul meu şi prietenul meu”, a insistat Luque, cu vocea cuprinsă de emoţie, amintind relaţia pe care o avea cu Maradona, de care a devenit apropiat în ultimii ani de viaţă ai legendarului jucător argentinian.
Leopoldo Luque, care a fost întrerupt de mai multe ori de exclamaţii venite din rândul părţilor civile, a apărat, ca şi ceilalţi acuzaţi, teza unei morţi naturale şi inevitabile a lui Maradona.
Diagnosticul autopsiei este “insuficienţă cardiacă cronică, cu cardiomiopatie dilatată, care s-a decompensat şi s-a agravat în absenţa unui tratament”, a declarat Luque, citând una dintre expertizele medicale. O insuficienţă cardiacă ”asociată cu substanţe toxice”, a subliniat el.
Luque a contestat scenariul unei agonii de 12 ore, evocată de medicii legişti şi de acuzare, care ar fi, după părerea sa, incompatibilă cu cauza decesului.
”Sunt absolut sigur că aşa ceva nu s-a întâmplat”, a subliniat Luque, sugerând că edemul pulmonar al corpului ar putea fi fost cauzat de tentativele insistente de a “reanima un cadavru”.
Luque a reamintit că nu a fost el, deşi este neurochirurg, cel care l-a operat pe Maradona de un hematom la cap, precum şi că nu a fost medicul fostului fotbalist şi antrenor în 2007, dată de la care Maradona “nu a mai primit niciun tratament cardiac”.
Leoplodo Luque, 44 ani, a luat cuvântul pentru prima oară în acest proces în care este judecat, alături de alţi şase lucrători medicali (medic, psihiatru, psiholog, infirmieri) pentru ”omucidere cu posibilă intenţie” şi neglijenţe comise cu ştiind că pot aduce moartea.
Primul proces a fost anulat pe 29 mai 2025, din cauza abaterii judecătoarei Julieta Makintach, despre care s-a descoperit că a participat la un documentar dedicat acestui caz şi intitulat “Justiţie Divină”.
Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator în timp ce primea îngrijiri la domiciliu într-o reşedinţă dintr-un cartier exclusivist de la periferia capitalei argentiniene.
Inculpaţii, care neagă orice responsabilitate legată de moartea starului, riscă pedepse de la 8 la 25 de ani de închisoare.
- FC Argeș – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
- Al-Ahli – Johor DT (17:45) și Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
- O felie de tort l-a făcut să își piardă un picior! Drama trăită de un fost fotbalist: “Am vrut să mor”
- Gianni Infantino a intervenit în scandalul biletelor de la Campionatul Mondial 2026
- Nicolae Dică, pregătit să revină în Liga 1! Oferta surpriză primită. Anunţul făcut