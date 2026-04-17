Fostul medic personal al lui Diego Maradona, audiat în premieră, joi, în procesul membrilor echipei medicale care îl îngrijea pe legendarul fotbalist, în 2020, la moartea acestuia, a declarat că este nevinovat, transmite AFP.

“Vreau să spun că sunt nevinovat şi că regret profund moartea sa”, a declarat neurochirurgul Leopoldo Luque, unul dintre principalii acuzaţi dintre cei şapte profesionişti din domeniul sănătăţii care sunt judecaţi la San Isidro, lângă Buenos Aires, începând de marţi, la zece luni după ce un prim proces a fost anulat.

Fostul medic al lui Diego Maradona se declară nevinovat: “Îl iubeam. A fost idolul şi prietenul meu”

“Ţineam mult la el, îl iubeam, a fost idolul meu şi prietenul meu”, a insistat Luque, cu vocea cuprinsă de emoţie, amintind relaţia pe care o avea cu Maradona, de care a devenit apropiat în ultimii ani de viaţă ai legendarului jucător argentinian.

Leopoldo Luque, care a fost întrerupt de mai multe ori de exclamaţii venite din rândul părţilor civile, a apărat, ca şi ceilalţi acuzaţi, teza unei morţi naturale şi inevitabile a lui Maradona.

Diagnosticul autopsiei este “insuficienţă cardiacă cronică, cu cardiomiopatie dilatată, care s-a decompensat şi s-a agravat în absenţa unui tratament”, a declarat Luque, citând una dintre expertizele medicale. O insuficienţă cardiacă ”asociată cu substanţe toxice”, a subliniat el.