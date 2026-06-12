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Gigi Becali, anunţ despre plecarea lui Darius Olaru. Mihai Stoica, putere deplină la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 11:44

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Gigi Becali, anunţ despre plecarea lui Darius Olaru. Mihai Stoica, putere deplină la FCSB

Gig Becali / hepta.ro

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Gigi Becali a oferit declaraţii despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că Mihai Stoica are putere deplină la echipă, el ocupându-se de ce se întâmplă cu jucătorii.

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În acest context, Gigi Becali a transmis că nu cunoaşte detalii privind oferta primită de FCSB pentru Darius Olaru. Căpitanul roş-albaştrilor ar putea pleca de la echipă, în această vară.

Gigi Becali, anunţ despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB

Royale Union SG este echipa interesată de Darius Olaru. Belgienii au înaintat o primă propunere, fiind dispuşi să achite suma de 2,3 milioane de euro în schimbul internaţionalului român.

Întrebat dacă s-a mai întâmplat ceva în privinţa lui Darius Olaru, Gigi Becali a oferit un răspuns ferm. Acesta a subliniat că nu el se ocupă de destinele jucătorilor, fiind însărcinat cu acest lucru preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, anume Mihai Stoica.

Legat de Olaru, eu nu știu nimic. Trebuie să vorbiți cu MM, eu nu conduc clubul. Eu conduc ce trebuie să conduc, nu știu eu de transferuri și oferte. Nu stă împăratul să se intereseze de ce ce întâmplă în curtea împărăției“, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

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Sezonul trecut, echipa interesată de mijlocașul FCSB-ului a terminat pe locul secund, urmând să joace în preliminariile Ligii Campionilor, unde va porni din turul 3 preliminar, unde nu va fi cap de serie. În cazul în care transferul lui Olaru la Royale Union SG se va perfecta, atunci românul va avea șansa să câștige un trofeu chiar la primul meci oficial pentru noua echipă.

Pe 2 august, vicecampioana Belgiei o întâlnește pe Club Brugge în Supercupa Europei, după ce sezonul trecut a câștigat Cupa Belgiei.

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