Ţara în care berea va fi mai ieftină cu 20% pe timpul Campionatului Mondial. Anunţul făcut chiar de preşedinte

Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunţat joi o reducere cu 20% a preţului berii, cea mai populară băutură alcoolică din ţară, pe durata Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, informează AFP.

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Mai multe băuturi, inclusiv berea, vor fi scutite de taxa specială de consum “în timpul Cupei Mondiale”, a declarat preşedintele la inaugurarea unui proiect rutier în provincia Guayas, o regiune de coastă afectată de lupte teritoriale între bande rivale de trafic de droguri.

Ecuador scade preţul la bere cu 20%

“Preţul berii va scădea astfel cu peste 20%”, a adăugat Noboa în aplauze.

Măsura va fi în vigoare până pe 19 iulie, când se va disputa finala turneului găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada, şi vizează de asemenea şi vinul, care este mai puţin popular decât berea în ţara andină.

Ecuadorul se pregăteşte să dispute a cincea Cupă Mondială din istoria sa, urmând să înfrunte duminică, în meciul de debut, selecţionata Cote d’Ivoire.