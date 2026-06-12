Alexandru Musi a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui la Dinamo, după oferta primită. “Câinii” s-au reunit pentru noul sezon

Alexandru Musi (21 de ani) a oferit declaraţii, la reunirea lotului lui Dinamo. “Câinii” au efectuat vizita medicală, la o zi după ce noul antrenor, Nuno Campos, a fost prezentat oficial.
Andrei Nicolescu a dezvăluit recent că Alexandru Musi poate pleca de la Dinamo, în această vară. “Câinii” au primit oferte din străinătate atât pentru mijlocaşul transferat de la FCSB vara trecută, cât şi pentru căpitanul Cătălin Cîrjan.
Alexandru Musi vrea să rămână la Dinamo, după ce a primit ofertă din străinătate
Întrebat despre acest lucru, Alexandru Musi a oferit un răspuns ferm. Mijlocaşul a transmis că va rămâne la Dinamo şi nu este interesat de ofertele primite.
“Rămân aici, da. Am auzit despre ofertă, dar nu știu nimic. Sunt concentrat la Dinamo, cu gândul aici. (Unde i-ar plăcea să-şi continue cariera) Încă nu mă gândesc la transfer, dar ca orice jucător, îți dorești în Europa”, a declarat Alexandru Musi.
De asemenea, Alexandru Musi a oferit declaraţii şi despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Mijlocaşul a transmis că despărţirea s-a produs într-un mod neaşteptat, însă abia aşteaptă să fie antrenat de Nuno Campos.
“A fost neașteptat, dar până la urmă este alegerea dânsului. Eu zic că a făcut o treabă bună la Dinamo, a luat echipa de jos și a dus-o sus. Îi doresc numai bine și mult succes în continuare.
Nu știu dacă a fost un șoc. Pot spune că era oarecum așteptat, dacă n-am prins Europa… Dar cu siguranță și-a făcut treaba aici, nu avem ce să-i reproșăm.
(N.r. Despre Nuno Campos) Știu spaniolă, cred că o să mă înțeleg cu Mister. Din ce am înțeles, știe și spaniolă. E bine, o să mă înțeleg cu el”, a mai spus Alexandru Musi.
Dinamo s-a reunit şi a efectuat vizita medicală
Dinamo s-a reunit azi, 12 iunie, şi a efectuat vizita medicală. 25 de jucători ai “câinilor” au fost prezenţi, urmând ca restul să se alăture lotului condus de Nuno Campos săptămâna viitoare.
“Pregătirile pentru noul sezon au început! Astăzi, tinerii noștri de perspectivă s-au prezentat alături de o parte a colegilor de la prima echipă la vizita medicală.
Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!
Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:
1. Matei Marin
2. Pascalău Razvan
3. Toader Mihnea-Stefan
4. Udosen Godwin
5. Licsandru Mihail-Cristian
6. N’Giuwu Matteo
7. Doană Ianis
8. Belive Peter
9. Manole Adrian
10. Ungureanu Costin
11. Honceru Andrei
12. Irimia David
13. Irimia Alexandru
14. Duțu Matteo
15. Fudulache Luca
16. Mihai Cristian-Petrisor
17. Soare Casian
18. Kyrychenko Vadym
19. Bordușanu Antonio-Alexandru
20. Mărginean Iulius-Andrei
21. Musi Alexandru-Marian
22. Tarbă Ianis
23. Caragea Adrian Iulian
24. Bărbulescu Luca
25. Rotund Raul”, a anunţat Dinamo, pe paginile oficiale de socializare.
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