Alexandru Musi a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui la Dinamo, după oferta primită. “Câinii” s-au reunit pentru noul sezon

Alexandru Musi (21 de ani) a oferit declaraţii, la reunirea lotului lui Dinamo. “Câinii” au efectuat vizita medicală, la o zi după ce noul antrenor, Nuno Campos, a fost prezentat oficial.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit recent că Alexandru Musi poate pleca de la Dinamo, în această vară. “Câinii” au primit oferte din străinătate atât pentru mijlocaşul transferat de la FCSB vara trecută, cât şi pentru căpitanul Cătălin Cîrjan.

Alexandru Musi vrea să rămână la Dinamo, după ce a primit ofertă din străinătate

Întrebat despre acest lucru, Alexandru Musi a oferit un răspuns ferm. Mijlocaşul a transmis că va rămâne la Dinamo şi nu este interesat de ofertele primite.

“Rămân aici, da. Am auzit despre ofertă, dar nu știu nimic. Sunt concentrat la Dinamo, cu gândul aici. (Unde i-ar plăcea să-şi continue cariera) Încă nu mă gândesc la transfer, dar ca orice jucător, îți dorești în Europa”, a declarat Alexandru Musi.

De asemenea, Alexandru Musi a oferit declaraţii şi despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Mijlocaşul a transmis că despărţirea s-a produs într-un mod neaşteptat, însă abia aşteaptă să fie antrenat de Nuno Campos.