Toată lumea la Antena! Aşa a debutat aseară Campionatul Mondial de Fotbal la Antena 1, deschiderea 2026 fiind lider absolut de audiență atât cu primul meci, Mexic – Africa de Sud, cât şi cu toate programale speciale dedicate FIFA World Cup 2026™. Față de ultimele turnee de Mondial, primul meci din FIFA World Cup™ 2026 a debutat la Antena 1 cu peste 47% creştere față de ultimul Campionat Mondial (Qatar 2022) şi 61% față de precedentul Campionat Mondial din Rusia (2018).

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Astfel, Antena 1, în intervalul meciului de deschidere Mexic – Africa de Sud, 22.02 – 00.04, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului commercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.7 puncte de rating şi 39.9% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.7 puncte de rating şi 17.1% cota de piață. Şi la nivelul întregii țări, prima televiziune comercială din țară care transmite FIFA World Cup™, Antena 1, s-a impus ca lider de audiență cu o medie de 7.9 puncte de rating şi 29.2% cota de piață, urmat de Pro TV cu 3.4 puncte de rating şi 12.5% cota de piață.

Toată lumea la Antena! Deschiderea Mondialului, lider absolut de audiență în România

De altfel, toate programele speciale de la Antena 1 dedicate Campionatului Mondial de Fotbal s-au impus ca lider detaşat de audiență în intervalele lor de difuzare.

Studioul Toată lumea la Antena, alături de Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu şi Ştefan Bănică, dar şi prima ceremonie de deschidere, din Mexic, difuzate aseară in intervalul 20.29 – 22.01 au condus clasamentul de audiență cu 6.4 puncte de rating şi 26.8% cota de piață, urmate de Pro TV cu 5.3 puncte de rating şi 22.4% cota de piață. De altfel, acestea au fost şi cele mai urmărite evenimente de deschidere din istoria ultimelor trei turnee mondiale.

Mexic a învins-o aseară pe Africa de Sud în meciul de deschidere de la Cupa Mondială disputat în prima etapă din cadrul Grupei A, scor 2-0. Partida de pe Estadio Azteca a fost decisă de golurile lui Quinones și Raul Jimenez, primul menționat scriind istorie la Ciudad de Mexico. Meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 a fost marcat de o premieră istorică la cel mai prestigios turneu final. Reușita lui Julian Quinones din minutul 9 din duelul dintre Mexic și Africa de Sud a fost primul de la o partidă inaugurală în care primul gol este marcat de un jucător născut în afara țării pe care o reprezintă.