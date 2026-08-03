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De ce Marius Şumudică îi cere lui Pantalon, de la CFR Cluj, să-şi schimbe numele: „Din respect…”

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 11:05

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De ce Marius Şumudică îi cere lui Pantalon, de la CFR Cluj, să-şi schimbe numele: „Din respect…
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Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, despre care spune că a fost depăşit de miza meciului cu Rapid. Tehnicianul crede că Neluţu Varga a fost păcălit atunci când l-a transferat.

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„Au fost două reprize diferite. Rapid a jucat bine în prima repriză, agresiv, fizic. În a doua repriză, CFR Cluj a făcut nişte schimbări… N-am înţeles de ce n-a început cu aceşti jucători. L-au adus pe acest băiat. Dacă m-ar fi adus în România, din respect mi-aş schimba numele. Îl cheamă Pantalon. L-a băgat în buzunarul pantalonului Dobre ieri.

Nu ştiu de unde îi aduce, cine îi propune lui Neluţu. Dar e jenant. În primă fază, la primul gol, în loc să atace cu piciorul drept, el se duce cu stângul. Apoi, la al doilea gol, a făcut şniţelul, l-a întors de pe stânga pe dreapta. Dacă cineva e acum inteligent şi dă drumul la un Şniţel Pantalon în Cluj, dă lovitura. Să nu poţi să blochezi… Modest…”, a spus Şumudică, citat de fanatik.

Renato Pantalon a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Sezonul trecut a jucat pentru Jablonec, echipă care a terminat sezonul precedent pe locul 5 în prima ligă din Cehia.

 

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