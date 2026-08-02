Mihai Lixandru, prima reacţie după plecarea de la FCSB: „A venit momentul”

Mihai Lixandru a plecat de la FCSB şi a semnat cu Al-Fateh, formaţie din prima ligă a Arabiei Saudite. Mijlocaşul a fost deja prezentat la noua sa echipă.
În ultima vreme, Lixandru nu a făcut un secret din faptul că îşi doreşte să plece de la FCSB. În această vară a mai existat interes pentru acesta de la echipe din MLS şi Elveţia.
Mihai Lixandru, după ce a plecat de la FCSB: ” Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri”
Acum, Mihai Lixandru este pregătit de noua aventură şi a avut un mesaj pentru foştii săi colegi de la FCSB, dar şi pentru cei care l-au format în cei 9 ani petrecuţi la formaţia roş-albastră:
„După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.
Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul FCSB Academy, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist.
Din momentul în care am ajuns la prima echipă a FCSB-ului , toți oamenii din cadrul staff-ului și colegii din vestiar m-au făcut să mă simt ca într-o familie.
Am trăit împreună momente extraordinare, am muncit pentru fiecare obiectiv și am avut bucuria de a câștiga împreună două titluri de campion si două supercupe, performanțe care vor ocupa mereu un loc special în sufletul meu.
Pot doar să vă mulțumesc și să sper că, într-o zi, drumurile noastre se vor întâlni din nou.
Mulțumesc, FCSB, pentru tot! Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri, pentru că merită din plin”, a scris Mihai Lixandru, pe contul său de Instagram.
Mihai Lixandru va fi coleg la noua echipă cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, care a semnat cu saudiții tot în această vară, după despărțirea de „câini”.
- PSV – AZ Alkmaar 0-4. Dennis Man şi colegii săi, umiliţi în AntenaPLAY
- Nota primită de Dennis Man, după umilinţa suferită de PSV în Supercupa Olandei cu AZ Alkmaar
- Transferul „bombă” pe care Inter Miami îl vrea! Leo Messi, coleg cu legenda din Premier League
- Amicalul Barcelonei a fost anulat! Catalanii au refuzat imediat când au auzit alternativa
- ”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial