Mihai Lixandru, prima reacţie după plecarea de la FCSB: „A venit momentul”

Mihai Lixandru a plecat de la FCSB şi a semnat cu Al-Fateh, formaţie din prima ligă a Arabiei Saudite. Mijlocaşul a fost deja prezentat la noua sa echipă.

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În ultima vreme, Lixandru nu a făcut un secret din faptul că îşi doreşte să plece de la FCSB. În această vară a mai existat interes pentru acesta de la echipe din MLS şi Elveţia.

Mihai Lixandru, după ce a plecat de la FCSB: ” Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri”

Acum, Mihai Lixandru este pregătit de noua aventură şi a avut un mesaj pentru foştii săi colegi de la FCSB, dar şi pentru cei care l-au format în cei 9 ani petrecuţi la formaţia roş-albastră:

„După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.

Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul FCSB Academy, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist.