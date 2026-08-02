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Mihai Lixandru, prima reacţie după plecarea de la FCSB: „A venit momentul”

Alex Masgras Publicat: 2 august 2026, 23:00

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Mihai Lixandru, prima reacţie după plecarea de la FCSB: „A venit momentul

Mihai Lixandru / Sport Pictures

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Mihai Lixandru a plecat de la FCSB şi a semnat cu Al-Fateh, formaţie din prima ligă a Arabiei Saudite. Mijlocaşul a fost deja prezentat la noua sa echipă.

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În ultima vreme, Lixandru nu a făcut un secret din faptul că îşi doreşte să plece de la FCSB. În această vară a mai existat interes pentru acesta de la echipe din MLS şi Elveţia.

Mihai Lixandru, după ce a plecat de la FCSB: ” Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri”

Acum, Mihai Lixandru este pregătit de noua aventură şi a avut un mesaj pentru foştii săi colegi de la FCSB, dar şi pentru cei care l-au format în cei 9 ani petrecuţi la formaţia roş-albastră:

„După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.

Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul FCSB Academy, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist.

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Din momentul în care am ajuns la prima echipă a FCSB-ului , toți oamenii din cadrul staff-ului și colegii din vestiar m-au făcut să mă simt ca într-o familie.

Am trăit împreună momente extraordinare, am muncit pentru fiecare obiectiv și am avut bucuria de a câștiga împreună două titluri de campion si două supercupe, performanțe care vor ocupa mereu un loc special în sufletul meu.

Pot doar să vă mulțumesc și să sper că, într-o zi, drumurile noastre se vor întâlni din nou.

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Mulțumesc, FCSB, pentru tot! Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri, pentru că merită din plin”, a scris Mihai Lixandru, pe contul său de Instagram.

Mihai Lixandru va fi coleg la noua echipă cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, care a semnat cu saudiții tot în această vară, după despărțirea de „câini”.

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