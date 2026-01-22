Alexi Pitu schimbă echipa după aproape șase luni! Fotbalistul lansat de Gică Hagi poate ajunge în Spania - Antena Sport

Închide meniul
Alexi Pitu schimbă echipa după aproape șase luni! Fotbalistul lansat de Gică Hagi poate ajunge în Spania

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 18:34

Alexi Pitu / Profimedia

Cu toate că a marcat șase goluri și a oferit un assist în acest sezon, Alexi Pitu a fost pus pe liber de danezii de la Vejle, iar șansele ca el să schimbe echipa în această iarnă sunt foarte mari.

Potrivit presei din Spania, fotbalistul lansat de Gică Hagi este pe lista unui club din liga secundă, care și-a propus să forțeze promovarea, după o primă parte de sezon destul de modestă.

Alexi Pitu, ofertă din Spania

Alexi Pitu nu a fost luat de antrenorul celor de la Vejle în cantonamentul de iarnă, iar jucătorul român este liber să-și caute echipă, la mai puțin de șase luni de la transferul în Danemarca.

Potrivit presei iberice, Sporting Gijon și-a manifestat interesul pentru fotbalistul care poate merge gratis în liga secundă din Spania. Gruparea care îl dorește pe Pitu se află pe locul 9 în Segunda Division, la opt în spatele liderului Racing Santander.

Dacă transferul se va concretiza, gruparea din Spania va fi a treia echipă pentru care Alexi Pitu va juca, după francezii de la Dunkerque și Velje.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
