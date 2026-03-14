Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor! Românul nu mai marcase în campionat din noiembrie

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 19:27

Ianis Hagi și Umit Akdag sunt titulari în partida disputată între Goztepe și Alanyaspor, în cadrul etapei cu numărul 26 a primei ligi din campionatul Turciei.

Internaționalul român a marcat primul gol în campionat după o pauză de mai bine de patru luni. Reușita a venit în urma unei lovituri libere de la aproximativ 25 de metri.

Ianis Hagi, gol după mai bine de 4 luni în campionatul Turciei

Ianis Hagi a avut nevoie de mai bine de patru luni pentru a marca un nou gol în campionatul Turciei. S-a întâmplat în disputa dintre Goztepe și Alanyaspor, din etapa cu numărul 26 a Superligii Turciei.

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, internaționalul român a ieșit la rampă cu o lovitură liberă executată bine. Mingea a fost ușor deviată, iar traiectoria l-a derutat pe portarul advers.

Este abia a treia reușită a lui Ianis Hagi în campionatul Turciei. El mai are și două pase decisive reușite în actuala ediție din Superliga.

