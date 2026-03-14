Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! Al-Okhdood, tot mai departe de salvare

Misiunea lui Marius Șumudică este una tot mai dificilă în prima ligă din Arabia Saudită, asta după ce echipa sa a suferit încă un eșec în campionatul intern.

De această dată, Al-Okhdood a fost învinsă în deplasare de Al Shabab, scor 2-0. A fost a 19-a înfrângere pentru echipa pregătită de tehnicianul român.

Al Shabab – Al-Okhdood 2-0

De această dată, înfrângerea a venit pe terenul celor de la Al Shabab. Golurile victoriei pentru gazde au fost marcate de Hamdallah (min. 19) și belgianul Carrasco (min. 58).

Cu acest rezultat, echipa lui Marius Șumudică rămâne pe loc direct retrogradabil în Arabia Saudită, cu doar 13 puncte în 26 de meciuri disputate.