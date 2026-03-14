Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! Al-Okhdood, tot mai departe de salvare

Misiunea lui Marius Șumudică este una tot mai dificilă în prima ligă din Arabia Saudită, asta după ce echipa sa a suferit încă un eșec în campionatul intern.
De această dată, Al-Okhdood a fost învinsă în deplasare de Al Shabab, scor 2-0. A fost a 19-a înfrângere pentru echipa pregătită de tehnicianul român.
Al Shabab – Al-Okhdood 2-0
Marius Șumudică pare să aibă o misiune imposibilă în a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare în prima ligă din Arabia Saudită. Formația pregătită de acesta a suferit un nou eșec.
De această dată, înfrângerea a venit pe terenul celor de la Al Shabab. Golurile victoriei pentru gazde au fost marcate de Hamdallah (min. 19) și belgianul Carrasco (min. 58).
Cu acest rezultat, echipa lui Marius Șumudică rămâne pe loc direct retrogradabil în Arabia Saudită, cu doar 13 puncte în 26 de meciuri disputate.
- Nota primită de Ianis Hagi, după golul marcat în Goztepe – Alanyaspor 2-2! A fost unul dintre cei mai buni de pe teren
- Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor! Românul nu mai marcase în campionat din noiembrie
- Fotbalistul vândut de Valeriu Iftime cu 50.000 de euro, gol fabulos în China! Reușită de 3 puncte pentru român
- Ilie Stan a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor al FCSB-ului, care l-a înfruntat pe Gigi Becali
- Dennis Man, la un pas de istorie alături de PSV Eindhoven! Ce record poate stabili gruparea lui Peter Bosz