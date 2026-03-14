Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! Al-Okhdood, tot mai departe de salvare

Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! Al-Okhdood, tot mai departe de salvare

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 23:04

Comentarii
Marius Șumudică, în timpul unui meci / Sport Pictures

Misiunea lui Marius Șumudică este una tot mai dificilă în prima ligă din Arabia Saudită, asta după ce echipa sa a suferit încă un eșec în campionatul intern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De această dată, Al-Okhdood a fost învinsă în deplasare de Al Shabab, scor 2-0. A fost a 19-a înfrângere pentru echipa pregătită de tehnicianul român.

Al Shabab – Al-Okhdood 2-0

Marius Șumudică pare să aibă o misiune imposibilă în a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare în prima ligă din Arabia Saudită. Formația pregătită de acesta a suferit un nou eșec.

De această dată, înfrângerea a venit pe terenul celor de la Al Shabab. Golurile victoriei pentru gazde au fost marcate de Hamdallah (min. 19) și belgianul Carrasco (min. 58).

Cu acest rezultat, echipa lui Marius Șumudică rămâne pe loc direct retrogradabil în Arabia Saudită, cu doar 13 puncte în 26 de meciuri disputate.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
23:55

23:48

23:46

23:44

23:31

23:28

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
