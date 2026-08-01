Continuă războiul: ultraşii lui Dinamo, mesaj tăios pentru şefii clubului după tragedia întâmplată la Câmpulung!

Ultraşii lui Dinamo au un mesaj critic pentru şefii clubului. Foto: Sport Pictures

Clubul Dinamo trece printr-o perioadă grea, asta după ce unul dintre cei mai vechi angajaţi ai clubului, Constantin Covaciu, a decedat în urma unui accident rutier petrecut la Câmpulung.

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Conducătorii formaţiei bucureştene, care se află într-un conflict cu ultraşii din finalul stagiunii trecute, sunt din nou criticaţi pentru evenimentul tragic şi se cer explicaţii cu privire la cauzele pentru care s-a ajuns aici.

Peluza Sud Dinamo, mesaj dur pentru conducerea lui Dinamo

Ultraşii din Peluza Sud Dinamo, care meci de meci îl înjură pe Andrei Nicolescu, nu uită de războiul pe care îl duc cu acesta şi au acum o nouă poziţie clară după tragedia petrecută la echipa secundă.

„Dinamo trece iarăși printr-o situație critică, în care diletantismul și superficialitatea din management au dus echipa a doua la moarte, la propriu! Poate că, printre emisiuni și intervenții live, conducerea clubului își va face timp să explice cum a fost posibil ca staff-ul și jucătorii noștri să fie expuși unor asemenea riscuri.

Condoleanțe familiei Covaciu și multă sănătate „câinilor” aflați în suferință! Dumnezeu să te ierte și drum lin, Nea Gogu!”, a fost mesajul transmis de Peluza Sud Dinamo.