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Lovitură de teatru la Dinamo! Ce se întâmplă cu George Puşcaş

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 17:27

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Lovitură de teatru la Dinamo! Ce se întâmplă cu George Puşcaş

Dinamo vrea să-i prelungească înţelegerea lui Puşcaş. Foto: Sport Pictures

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Unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo, cel puţin când vorbim despre CV, George Puşcaş nu şi-a confirmat valoarea din momentul în care a semnat cu formaţia alb-roşie.

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Andrei Nicolescu a vorbit recent despre o dezamăgire pe care o are cu privire la atacantul trecut şi pe la Inter, iar lucrurile păreau a fi neclare cu privire la viitorul său, asta după ce s-a scris inclusiv că ar putea exista o despărţire după doar 6 luni.

George Puşcaş urmeazeă să-şi prelungească înţelegerea cu Dinamo. Anunţul făcut de Andrei Nicolescu

Totuşi, şeful lui Dinamo spunea acum, în ultima sa intervenţie, că jucătorul urmează să-şi prelungească pe un an contractul cu Dinamo, asta pentru că actuala înţelegere este scadentă la finalul sezonului proaspăt început.

„Suntem foarte aproape să prelungim pe încă un an contractul lui George Pușcaș, pentru ca toată lumea să poată să se concentreze pe revenirea lui, pe performanța lui și pe intrarea lui în formă. Sunt un pic frustrat pentru că noi ne făcusem planul ca revenirea lui să nu dureze atât de mult și să beneficiem de calitățile lui mai devreme. Din păcate nu a reușit să ne arate ce poate decât într-un singur meci și în bucăți din alte partide. Îngrijorare nu este, pentru că știm ce poate el”, a spus Andrei Nicolescu la sport.ro.

Dinamo suferă în zona ofensivă

Dinamo a avut un start de sezon în care stilul direct de fotbal al lui Nuno Campos a adus partide în care bucureştenii au ratat mult. Chiar şi la confruntarea cu Universitatatea Craiova, câştigată cu 5-1, au fost probleme din acest punct de vedere.

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Mamoudou Karamoko este deseori accidentat şi nu reprezintă o soluţie viabilă, în timp ce George Puşcaş e aşteptat să revină pe gazon în startul lunii septembrie, atunci când se presupune că o să fie recuperat sută la sută după operaţia suferită în vară.

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