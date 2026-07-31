Manchester City – Inter LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Meci de gală pentru echipa lui Cristi Chivu la Hong Kong

Manchester City – Inter se joacă sâmbătă, de la ora 14:30, LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Cristi Chivu continuă pregătirea de vară în Asia. La Hong Hong Kong, nerazzurrii vor avea parte de un duel tare, contra fostei campioane din Premier League.

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Inter a început pregătirea în urmă cu câteva zile, în Germania, când a învins-o cu 2-1 pe Karlsruher, formaţie din liga a doua din Germania. Diouf a marcat atunci golurile victoriei în minutele de prelungiri, după ce nemţii au deschis scorul în minutul 50.

Manchester City – Inter LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY)

De partea cealaltă, Manchester City va disputa primul meci de pregătire din această vară. Mai mult, „cetăţenii” încep o nouă eră, sub comanda lui Enzo Maresca, cel care i-a luat locul lui Pep Guardiola, antrenorul care a scris istorie pe Etihad timp de 10 sezoane.

Chiar înaintea acestui meci, Inter a realizat transferul lui John Stones. Fundaşul englez a venit chiar de la Manchester City, după 10 sezoane petrecute pe Etihad. Transferul l-a încântat foarte mult pe Cristi Chivu:

„Sunt mulţumit de venirea lui Stones. El este important pentru noi din multe motive: calitatea sa, personalitatea şi carisma. El ridică nivelul apărării noastre”, a spus Cristi Chivu, la conferinţa de presă dinaintea partidei.