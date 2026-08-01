Fiorentina lui Radu Drăgușin, transfer de la Real Madrid. Concurență pentru pentru fundașul român

Fiorentina a oficializat vineri cel mai nou său transfer, după ce l-a adus pe Victor Valdepenas din curtea celor de la Real Madrid. Mutarea care îl pune în gardă pe Radu Drăgușin în lupta pentru locul de titular din apărare s-a făcut cu o zi înainte de partida „de gală” care le pune față în față chiar pe cele două formații de renume din Europa.

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Fiorentina a făcut numeroase mutări în această perioadă de mercato după un sezon sub așteptări, în care a terminat pe locul 15. Printre afacerile făcute de trupa lui Fabio Grosso s-a numărat și împrumutul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, care ar putea să fie și transferat definitiv de formația „viola” la finalul stagiunii care va începe în curând.

Victor Valdepenas, noul transfer al Fiorentinei

Fundașul de 24 de ani nu este unicul jucător de pe poziția sa care a fost achiziționat de echipa din Serie A. După ce l-au adus pe stoperul brazilian Viery, de la Gremio, Fiorentina a mai adus un fundaș central, de această dată de la Real Madrid.

Victor Valdepenas, jucătorul de 19 ani din curtea echipei de pe Bernabeu, a semnat cu trupa italiană care a plătit 8 milioane de euro în schimbul său. Realul a păstrat 50% dintr-o eventuală mutare viitoare a tânărului jucător și a adăugat la contract și o clauză de răscumpărare valabilă pentru următoarele trei sezoane, pe care să o exercite dacă puștiul devine un star.

Taxa respectivă ar urma să fie cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro.