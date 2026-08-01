Universitatea Craiova, fără starul din sezonul trecut în perioada următoare. Ce accidentare îi pune probleme lui Coelho

Filipe Coelho a primit noi veşti proaste, în contextul în care Universitatea Craiova trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere al rezultatelor, oltenii fiind eliminaţi în urmă cu câteva zile din preliminariile Champions League.
Tehnicianul lusitan nu s-a putut baza pe unul dintre cei mai importanţi jucători din stagiunea trecută şi asta, în cele din urmă, a contat pentru gruparea din Bănie, care a făcut doar egal în duelul cu Levski Sofia, 2-2.
Romanchuk nu va fi recuperat la timp pentru manşa tur a partidei cu Kups Kuopio
Oltenii au fost depăşiţi de multe ori pe faza defensivă de adversarii lor şi au încasat cu uşurinţă cele 2 goluri, care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi decisive pentru stabilirea rezultatului final şi al calificării în turul următor.
Problemele din apărare au apărut după ce Oleksandr Romanchuk s-a accidentat muscular în primul duel contra bulgarilor, iar astfel nu a putut să fie pe teren pentru Universitatea Craiova nici la eşecul clar cu Dinamo, 1-5, nici la egalul din Bănie cu Levski, 2-2.
Acesta nu va fi recuperat la timp nici pentru confruntarea cu Petrolul, din runda a 3-a, dar nici pentru partida cu cu Kups Kuopio din turul 3 al Europa League, notează fanatik. Prima manşă urmează să aibă loc în Finlanda şi va necesita din nou să existe o improvizaţie pentru Coelho.
Darius Făulcuşan pleacă de la Universitatea Craiova
O mutare interesantă, în contextul problemelor de efectiv din defensivă, urmează să fie făcută de Universitatea Craiova şi anume împrumutul lui Darius Fălcuşan în liga secundă, la Concordia Chiajna.
Tânărul fundaş central se pare că nu intră în planurile lui Filipe Coelho nici în aceste momente dificile pentru formaţia din Bănie. Astfel este de aşteptat ca în zilele viitoare să fie aduse întăriri pentru defensivă, mai exact pentru zona centrală, acolo unde soluţiile nu sunt tocmai multe.
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