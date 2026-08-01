Universitatea Craiova, fără starul din sezonul trecut în perioada următoare. Ce accidentare îi pune probleme lui Coelho

Filipe Coelho a primit noi veşti proaste, în contextul în care Universitatea Craiova trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere al rezultatelor, oltenii fiind eliminaţi în urmă cu câteva zile din preliminariile Champions League.

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Tehnicianul lusitan nu s-a putut baza pe unul dintre cei mai importanţi jucători din stagiunea trecută şi asta, în cele din urmă, a contat pentru gruparea din Bănie, care a făcut doar egal în duelul cu Levski Sofia, 2-2.

Romanchuk nu va fi recuperat la timp pentru manşa tur a partidei cu Kups Kuopio

Oltenii au fost depăşiţi de multe ori pe faza defensivă de adversarii lor şi au încasat cu uşurinţă cele 2 goluri, care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi decisive pentru stabilirea rezultatului final şi al calificării în turul următor.

Problemele din apărare au apărut după ce Oleksandr Romanchuk s-a accidentat muscular în primul duel contra bulgarilor, iar astfel nu a putut să fie pe teren pentru Universitatea Craiova nici la eşecul clar cu Dinamo, 1-5, nici la egalul din Bănie cu Levski, 2-2.

Acesta nu va fi recuperat la timp nici pentru confruntarea cu Petrolul, din runda a 3-a, dar nici pentru partida cu cu Kups Kuopio din turul 3 al Europa League, notează fanatik. Prima manşă urmează să aibă loc în Finlanda şi va necesita din nou să existe o improvizaţie pentru Coelho.