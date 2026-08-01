„Semne bune pentru Chivu”. Remarca făcută de jurnaliștii din Italia după ce Inter a învins-o pe Manchester City

Reacța jurnaliștilor din Italia nu a întârziat să apară după ce Inter s-a impus în fața lui Manchester City după loviturile de departajare într-un amical disputat la Hong Kong, China. Presa din „cizmă” a remarcat jocul bun făcut de tinerii „nerazzurrilor”, dar și de jucătorii veniți/reveniți în această vară.
Inter Milano a învins-o pe Manchester City la Hong Kong într-un meci amical de top disputat la Hong Kong, în China. Cele două formații nu au putut fi despărțite timp de 90 de minute, iar meciul s-a dus la loviturile de departajare, unde „nerazzurrii” au fost mai inspirați și au câștigat cu 3-1.
Chivu are de ce să fie mulțumit, consideră italienii
După duelul din China, jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au analizat prestația trupei lui Chivu și au găsit un aspect care ar trebui să îl îmbuneze pe antrenorul român. În opinia presei din Italia, Andy Diouf a evoluat bine pe postul de mijlocaș dreapta în sistemul 3-5-2 folosit de Chivu, unde sezonul trecut titular era Denzel Dufmries, plecat la Real Madrid.
Merită menționat că francezul este la bază mijlocaș central, iar reprofilarea sa pare că i-a convins pe jurnaliști, așa cum a făcut-o și prestația lui Aleksandar Stankovic, fotbalistul răscumpărat de la Clube Brugge. În plus, Benjamin Pavard, revenit după sezonul în care a fost împrumutat la Olympique Marseille, a fost la rândul său lăudat.
Pe lista remarcaților s-au numărat și tinerii folosiți de Chivu pe parcursul meciului, doi dintre ei transformând și două lovituri de la 11 metri.
„Semne bune pentru Chivu printre jucătorii tineri și noile transferuri
Indiferent de rezultat, sunt semne încurajatoare pentru Chivu. Diouf a strălucit în atac cu personalitate și abilitatea de a-și învinge omul, deși are mici probleme în defensivă în fața unui Semenyo de neoprit. Stankovic a jucat bine de asemenea, arătând o calitate bună și caracter la mijlocul terenului, în timp ce Pavard a confirmat impactul său restabilind egalitatea.
Pe final, mulți jucători tineri de la Primavera și-au lăsat amprenta, cu Lavelli, Bovio, Maye și Mosconi jucând un rol cheie în loteria penalty-urilor care i-a dat lui Inter victoria de prestigiu„, au scris jurnaliștii.
După cele două victorii obținute până acum în amicale, Inter va mai disputa două partide de pregătire, una cu AC Milan, iar cealaltă cu Juventus.
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