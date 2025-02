Decizia luată de Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu după Olympiacos - PAOK 2-1! - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, le-a anunţat apropiaţilor decizia lui în privinţa antrenorului Răzvan Lucescu, după ce tehnicianul român a fost învins într-un nou derby din Grecia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olympiacos – PAOK s-a terminat 2-1. Cu această înfrângere, echipa antrenată de Răzvan Lucescu ocupă locul 4 în Superliga Greciei, competiţie transmisă în AntenaPLAY. Ivan Savvidis nu renunţă la Răzvan Lucescu: „Nu pot concedia un antrenor campion” Chiar dacă PAOK a ajuns la 11 puncte în spatele liderului Olympiacos, Ivan Savvidis îi acordă în continuare credit antrenorului Răzvan Lucescu. „Nu pot concedia un antrenor campion”, le-a transmis Ivan Savvidis apropiaţilor, potrivit site-ului grec metrosport.gr. Campion en-titre în Grecia cu PAOK, Răzvan Lucescu traversează un sezon de coşmar. Echipa lui a fost eliminată de FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League, cu scorul general de 4-1. Totodată, PAOK nu a câştigat niciun derby în acest sezon. Fie a pierdut, fie a încheiat meciurile la egalitate cu Aris, Panathinaikos sau Olympiacos. Liderul Olympiacos a învins-o atât în tur, cât şi în retur. Reclamă

După înfrângerea cu 2-1 din derby-ul de duminică, împotriva liderului Olympiacos, Răzvan Lucescu a vorbit despre ghinionul pe care l-a avut echipa lui în tot acest sezon. Lucescu Jr a dat exemplul accidentării lui Jonny Otto, care nu a mai putut continua după ce tehnicianul român făcuse toate schimbările. Astfel, PAOK a trebuit să evolueze în 10 oameni în ultimele 10 minute ale derby-ului.

„Câteodată, lucrurile merg împotriva ta. Este un sezon complicat pentru noi. În prima repriză, am jucat un fotbal bun, am avut şanse, dar în loc să deschidem scorul, a făcut-o Olympiacos. Acelaşi lucru şi în repriza secundă, dacă excludem perioada de 10 minute în care am jucat în 10 oameni, trebuia să revenim.

Una peste alta, a fost un meci bun. Dar asta e povestea acestui sezon: orice am face, lucrurile merg împotriva noastră. Oricine a văzut meciul poate spune că nu a fost o chestie legată de oboseală. Am făcut pressing şi în minutul 60. Chiar şi cu accidentarea lui Otto am avut ghinion, ea venind la un minut după schimbarea noastră”, a spus Lucescu, citat de gazzetta.gr.

