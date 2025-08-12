Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man la despărţire! Ce i-au transmis noului jucător de la PSV - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 august 2025, 12:16

Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man la despărţire! Ce i-au transmis noului jucător de la PSV

Dennis Man, la Parma / Profimedia

Dennis Man este noul jucător al celor de la PSV Eindhoven. Formaţia olandeză l-a prezentat pe internaţionalul român în cursul zilei de marţi. El a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 cu nou sa echipă.

După patru ani şi jumătate la Parma, Dennis Man s-a despărţit de “cruciaţi”. În schimbul internaţionalului român, cei de la Parma au încasat suma de 9 milioane de euro.

Mesaj în limba română pentru Dennis Man, după plecarea de la Parma

La scurt timp după ce PSV Eindhoven a anunţat oficial transferul lui Dennis Man, cei de la Parma au postat pe conturile oficiale o fotografie cu Dennis Man, alături de un mesaj în limba română: “Îţi dorim mult succes, Dennis”, în timp ce în limba italiană au scris “Îți dorim tot binele în această nouă aventură, Dennis Man”.

Cotat la 10 milioane de euro pe transfermarkt.com, Dennis Man a evoluat pentru Parma în 142 de meciuri, în toate competiţiile. El a marcat 28 de goluri şi a ofrit 17 pase decisive. La echipa naţională a României, Dennis Man are 35 de selecţii şi 9 goluri marcate.

Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV

Dennis Man a dezvăluit că a fost imediat încântat de ideea de a evolua la PSV, după ce agentul i-a comunicat faptul că olandezii îl vor. Internaționalul român abia așteaptă să lupte pentru trofee alături de noua lui echipă.

„Când agentul m-a sunat și mi-a spus că PSV este interesată, am spus imediat ‘Să mergem’. E un club la care fiecare jucător ambițios vrea să joace. Știu mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… aș putea continua.

PSV e un club cu o istorie impresionantă și luptă pentru trofee în fiecare sezon. Vreau și eu asta. Am foame de victorii, vreau să dau totul în fiecare meci și să câștig trofee alături de PSV. Abia aștept să încep”, a declarat Dennis Man, pentru site-ul oficial al celor de la PSV.

Citește și
Cele mai citite
