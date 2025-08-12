„Asta a iritat”. Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Ce a spus despre cerința lui Dan Șucu - Antena Sport

Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Președintele lui Dinamo a fost de acord cu faptul că regula, în urma căreia FCSB l-a putut trece pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma, a fost modificată, considerând că ajută cluburile.

Totuși, Nicolescu a declarat că schimbarea s-a produs peste noapte, fapt cu care nu este de acord. Oficialul lui Dinamo a transmis că schimbarea ar fi trebuit inițial propusă echipelor din Liga 1, dat fiind faptul că sezonul a început deja.

Totodată, Andrei Nicolescu a fost întrebat și despre comentariile acide ale lui Dan Șucu, care i-a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu. Președintele lui Dinamo consideră că acționarul de la Rapid profită de acest context, la mijloc fiind vorba de o problemă mai veche între cei doi.

„Despre conflictul acesta… Cumva s-a întâmplat peste noapte, asta a iritat atât de mult. Pe de altă parte, este o regulă care ajută pe toată lumea. Și noi ne-am lovit în anii trecuți de această mică interdicție și căutam soluții alternative, soluții românești.

E corect și ce spune domnul Șucu, principiul nu ar trebui să fie încălcat. Cum s-a luat decizia nu știu exact, știu doar că s-a întâmplat pe repede înainte. Aici este o problemă de comunicare din partea tuturor. Dacă era o dezbatere publică, în care se anunța intenția asta, cred că toate cluburile ar fi fost de acord.