„Asta a iritat”. Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Ce a spus despre cerința lui Dan Șucu - Antena Sport

„Asta a iritat”. Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Ce a spus despre cerința lui Dan Șucu

Publicat: 12 august 2025, 11:23

Andrei Nicolescu, la stadion

Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Președintele lui Dinamo a fost de acord cu faptul că regula, în urma căreia FCSB l-a putut trece pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma, a fost modificată, considerând că ajută cluburile. 

Totuși, Nicolescu a declarat că schimbarea s-a produs peste noapte, fapt cu care nu este de acord. Oficialul lui Dinamo a transmis că schimbarea ar fi trebuit inițial propusă echipelor din Liga 1, dat fiind faptul că sezonul a început deja. 

Totodată, Andrei Nicolescu a fost întrebat și despre comentariile acide ale lui Dan Șucu, care i-a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu. Președintele lui Dinamo consideră că acționarul de la Rapid profită de acest context, la mijloc fiind vorba de o problemă mai veche între cei doi. 

„Despre conflictul acesta… Cumva s-a întâmplat peste noapte, asta a iritat atât de mult. Pe de altă parte, este o regulă care ajută pe toată lumea. Și noi ne-am lovit în anii trecuți de această mică interdicție și căutam soluții alternative, soluții românești. 

E corect și ce spune domnul Șucu, principiul nu ar trebui să fie încălcat. Cum s-a luat decizia nu știu exact, știu doar că s-a întâmplat pe repede înainte. Aici este o problemă de comunicare din partea tuturor. Dacă era o dezbatere publică, în care se anunța intenția asta, cred că toate cluburile ar fi fost de acord. 

Ca principiu, nu sunt de acord că s-au întâmplat lucrurile peste noapte. Mi se pare că, în ciuda faptului că este o chestiune foarte mică acum, nu putem pune în pericol principiul. Se poate crea un precedent, în ciuda faptului că, acum, probabil suntem toți de acord cu această modificare. Principiul acesta, că se poate lua o decizie fără să fie comunicată și consultată, este un pic periculos. Cred că toate cluburile așteptau această decizie. Eu mărturisesc că nu m-am gândit! 

(n.r. – Domnul Șucu i-a cerut demisia domnului Iorgulescu) Aici sunt niște bătălii în care nu vreau să intru. Nu cred că ar trebui să ne ducem din această zonă în chestiuni personale. Știu că există o discuție lungă în spațiul public vizavi de președintele LPF, la ce se întâmplă, fiecare cu opiniile lui. E normal ca cineva să profite de un anumit context ca să poată pune pe tapet anumite discuții mai vechi. Personal, nu sunt în zona asta. 

(n.r. – E o zonă excesivă cea cu demisia) Da, s-a profitat de context și s-a pus pe tapet o discuție mai veche. E normal ca fiecare să își vadă interesul în astfel de discuții”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro. 

