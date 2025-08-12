Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City. Jucătorul dorit la Inter - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City. Jucătorul dorit la Inter

Publicat: 12 august 2025, 10:56

Cristian Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Inter, antrenată de românul Cristi Chivu, este interesată de mijlocaşul franco-algerian al lui AS Monaco, Maghnes Akliouche, informează cotidianul L’Equipe. 

Akliouche s-a făcut remarcat în ultimul meci de pregătire al echipei monegasce, deschizând scorul după numai două minute în faţa lui Inter Milano (2-1), vinerea trecută. 

Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City 

Anunţat pe picior de plecare încă de finalul sezonului trecut, mijlocaşul ofensiv (23 ani) a intrat în vizorul clubului milanez după acest meci, dar el este curtat şi de o altă mare echipă europeană. 

Deşi AS Monaco şi-a dat acordul pentru plecarea lui Akliouche, valoarea de transfer situată în jurul a 70 milioane euro, pare să descurajeze interesaţii, astfel că jucătorul franco-algerian ar putea rămâne încă un an la gruparea monegască, cu care are contract până în 2028. 

“Fie că pleacă sau nu, ambele variante sunt bune pentru el”, a precizat directorul general al lui AS Monaco, Thiago Scuro. 

Numele lui Akliouche a fost asociat în ultimele săptămâni şi cu echipe precum Paris Saint-Germain, Manchester City şi Liverpool. 

Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin 

Inter Milano va ceda un nou jucător în această perioadă de mercato. Cristi Chivu va renunța la Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor” de-a lungul timpului. 

Atacantul se va transfera definitiv la Cagliari, echipa la care a evoluat sezonul trecut Răzvan Marin înainte de plecarea la AEK Atena. 

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, jucătorul de 23 de ani și-a început vizita medicală la Cagliari, iar Inter Milano și-a dat “ok”-ul final pentru mutare. Cele două tabere au ajuns la un acord pentru un transfer pe 4 milioane de euro, la care se adaugă un procent de 40% din viitorul transfer al atacantului. 

