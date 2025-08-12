Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City. Jucătorul dorit la Inter - Antena Sport

Inter, antrenată de românul Cristi Chivu, este interesată de mijlocaşul franco-algerian al lui AS Monaco, Maghnes Akliouche, informează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Akliouche s-a făcut remarcat în ultimul meci de pregătire al echipei monegasce, deschizând scorul după numai două minute în faţa lui Inter Milano (2-1), vinerea trecută.

Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City

Anunţat pe picior de plecare încă de finalul sezonului trecut, mijlocaşul ofensiv (23 ani) a intrat în vizorul clubului milanez după acest meci, dar el este curtat şi de o altă mare echipă europeană.

Deşi AS Monaco şi-a dat acordul pentru plecarea lui Akliouche, valoarea de transfer situată în jurul a 70 milioane euro, pare să descurajeze interesaţii, astfel că jucătorul franco-algerian ar putea rămâne încă un an la gruparea monegască, cu care are contract până în 2028.

“Fie că pleacă sau nu, ambele variante sunt bune pentru el”, a precizat directorul general al lui AS Monaco, Thiago Scuro.