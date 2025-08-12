Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus...”. Când ar putea debuta - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus…”. Când ar putea debuta

Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus…”. Când ar putea debuta

Publicat: 12 august 2025, 12:05

-->
Comentarii
Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: Când m-a sunat agentul și mi-a spus…”. Când ar putea debuta

Dennis Man, prezentat oficial la PSV/ X PSV

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man a oferit prima reacție, după ce a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu campioana Olandei, alături de care va juca direct în grupa principală de Champions League. 

Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, iar după o zi, a semnat contractul și a fost prezentat oficial la noua lui echipă, după patru ani petrecuți la Parma. 

Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV 

Dennis Man a dezvăluit că a fost imediat încântat de ideea de a evolua la PSV, după ce agentul i-a comunicat faptul că olandezii îl vor. Internaționalul român abia așteaptă să lupte pentru trofee alături de noua lui echipă. 

„Când agentul m-a sunat și mi-a spus că PSV este interesată, am spus imediat ‘Să mergem’. E un club la care fiecare jucător ambițios vrea să joace. Știu mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo…aș putea continua.  

Reclamă
Reclamă

PSV e un club cu o istorie impresionantă și luptă pentru trofee în fiecare sezon. Vreau și eu asta. Am foame de victorii, vreau să dau totul în fiecare meci și să câștig trofee alături de PSV. Abia aștept să încep”, a declarat Dennis Man, pentru site-ul oficial al celor de la PSV. 

Dennis Man ar putea debuta la PSV duminică, în meciul de campionat cu Twente. Partida se va disputa de la ora 15:30.

Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei 

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League.  

Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigurăCum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Reclamă

Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român.  

„Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare.  

PSV l-a achiziționat pe Dennis Man de la Parma Calcio 1913, cu efect imediat. Extrema stânga în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane la Eindhoven și va fi prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului deschis de la Philips Stadium”, a anunțat PSV, pe site-ul oficial. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Observator
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
14:34
Cătălin-Cedric Ghigea | Limitele fizice ale piloților de Formula 1
14:19
“Cred că se vor schimba lucrurile!” Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Normal că s-a discutat şi de scandaluri”
13:52
Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia: „Am avut discuții personale”
13:32
PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu. Al doilea transfer al verii realizat de francezi
13:29
Alexander Isak, decizie radicală la Newcastle! Atacantul dorit de Liverpool, avertisment pentru “coţofene”
13:11
Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen: „Ei vor fi mai puternici”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”