Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus...”. Când ar putea debuta - Antena Sport

Dennis Man a oferit prima reacție, după ce a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu campioana Olandei, alături de care va juca direct în grupa principală de Champions League.

Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, iar după o zi, a semnat contractul și a fost prezentat oficial la noua lui echipă, după patru ani petrecuți la Parma.

Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV

Dennis Man a dezvăluit că a fost imediat încântat de ideea de a evolua la PSV, după ce agentul i-a comunicat faptul că olandezii îl vor. Internaționalul român abia așteaptă să lupte pentru trofee alături de noua lui echipă.

„Când agentul m-a sunat și mi-a spus că PSV este interesată, am spus imediat ‘Să mergem’. E un club la care fiecare jucător ambițios vrea să joace. Știu mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo…aș putea continua.