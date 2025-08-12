Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus...”. Când ar putea debuta - Antena Sport

Dennis Man a oferit prima reacție, după ce a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu campioana Olandei, alături de care va juca direct în grupa principală de Champions League.
Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, iar după o zi, a semnat contractul și a fost prezentat oficial la noua lui echipă, după patru ani petrecuți la Parma.
Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV
Dennis Man a dezvăluit că a fost imediat încântat de ideea de a evolua la PSV, după ce agentul i-a comunicat faptul că olandezii îl vor. Internaționalul român abia așteaptă să lupte pentru trofee alături de noua lui echipă.
„Când agentul m-a sunat și mi-a spus că PSV este interesată, am spus imediat ‘Să mergem’. E un club la care fiecare jucător ambițios vrea să joace. Știu mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo…aș putea continua.
PSV e un club cu o istorie impresionantă și luptă pentru trofee în fiecare sezon. Vreau și eu asta. Am foame de victorii, vreau să dau totul în fiecare meci și să câștig trofee alături de PSV. Abia aștept să încep”, a declarat Dennis Man, pentru site-ul oficial al celor de la PSV.
Dennis Man ar putea debuta la PSV duminică, în meciul de campionat cu Twente. Partida se va disputa de la ora 15:30.
Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei
