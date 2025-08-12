Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei

Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei

Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei

Publicat: 12 august 2025, 11:44

Comentarii
Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei

Dennis Man, prezentat oficial la PSV/ PSV

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League.  

Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român. 

Dennis Man, prezentat oficial la PSV 

Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV luni, iar la o zi distanță a fost prezentat oficial la formația olandeză. El a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.  

„Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare. 

„PSV l-a achiziționat pe Dennis Man de la Parma Calcio 1913, cu efect imediat. Extrema stânga în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane la Eindhoven și va fi prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului deschis de la Philips Stadium”, a anunțat PSV, pe site-ul oficial. 

Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. Internaționalul român a jucat cu numărul 98 la Parma, în sezoanele precedente.

Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigurăCum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Ce salariu va avea Dennis Man la PSV 

Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro și va intra direct în topul veniturilor la PSV. Asta în condiţiile în care cel mai mare venit îi aparține lui Sergino Dest, care este remunerat cu 3,92 milioane de euro anual. 

Topul salariilor la PSV: 

  • Dest – 3.92 milioane de euro anual 
  • Pepi – 2,35 milioane de euro 
  • Til – 2.35 milioane de euro 
  • Schouten – 1,96 milioane de euro 
  • Veerman – 1,96 milioane de euro 
  • Man – 1,7 milioane de euro 

Comentarii


1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
