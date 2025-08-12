Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei - Antena Sport

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League.
Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român.
Dennis Man, prezentat oficial la PSV
Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV luni, iar la o zi distanță a fost prezentat oficial la formația olandeză. El a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.
„Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare.
„PSV l-a achiziționat pe Dennis Man de la Parma Calcio 1913, cu efect imediat. Extrema stânga în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane la Eindhoven și va fi prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului deschis de la Philips Stadium”, a anunțat PSV, pe site-ul oficial.
Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. Internaționalul român a jucat cu numărul 98 la Parma, în sezoanele precedente.